Meta: ufficiali canali in stile Telegarm su Facebook e Messenger

I canali broadcast stanno per sbarcare su Facebook e Messenger. Ad annunciarlo è stata la stessa Meta. I canali, che devono la propria popolarità a Telegram, funzionano come un’enorme chat di gruppo, anche se limitata, poiché la comunicazione è verticale (da uno a molti). In primis, il creator potrà invitare i propri follower ad iscriversi al canale. In seguito, quando questo pubblicherà nuovi contenuti sul canale (testo, foto video), i membri riceveranno una notifica. Come riportato sul blog ufficiale di Meta: “I canali di trasmissione offrono inoltre ai follower uno spazio in cui sentirsi ancora più connessi e approfondire le cose che contano di più per loro. Gli amministratori delle Pagine possono utilizzare le funzionalità dei canali di trasmissione come i sondaggi per ottenere un feedback immediato dalla propria comunità, inviare foto o video dietro le quinte e utilizzare note vocali per un'espressione più autentica”.

Meta: come funzioneranno i canali broadcast su Facebook e Messenger

I canali saranno disponibili per le pagine Facebook e sono attualmente in fase di test. Una volta rilasciati in via ufficiali, chiunque desideri unirsi ad un canale broadcast, potrà farlo direttamente dalla pagina dedicata. Anche se non è possibile inviare messaggi, i membri possono comunque inviare reazioni oppure votare nei sondaggi. Inoltre, se non si desidera più ricevere notifiche dal canale a cui si è iscritti, basta semplicemente toccare l’icona “mute” che si trova nell’angolo in alto a destra nella pagina. I primi canali broadcast attivi su Facebook sono stati Netflix, Jay Shetty, WWE, The Dodo, Hrithik Roshan, Shilpa Shetty Kundra, League of Legends, International Cricket Council e Goldmine Telefilms. Chiunque abbia una pagina può creare un suo canale. Se la funzione non è ancora disponibile nel proprio paese, è comunque possibile iscriversi alla waitlist.

Meta ha già introdotto i canali su Instagram e WhatsApp e ciò si è rivelato una scommessa vinta. Proprio per questo l’arrivo di questa nuova funzionalità su Facebook e Messenger sembrava un “passaggio obbligato”. Infine, come ricordato dall’azienda di Menlo Park, l’integrazione dei canali broadcast sulla piattaforma a livello globale dovrebbe avvenire entro le prossime settimane.