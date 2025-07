Meta Superintelligence Labs: Zuckerberg crea un team di esperti per rafforzare l'AI

Meta ha recentemente annunciato la creazione dei Meta Superintelligence Labs, una divisione strategica volta a rafforzare la posizione dell'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale (AI). Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha sottolineato l'urgenza di innovare a un ritmo più rapido per mantenere la competitività. Questa nuova iniziativa rappresenta la risposta dell'azienda alla crescente pressione dei leader del settore AI, come OpenAI e Google DeepMind.

Le figure di questo team

Il progetto sarà guidato da Alexandr Wang, ex CEO di Scale AI, recentemente nominato Chief AI Officer di Meta. A supportare Wang in questa missione ci sarà Nat Friedman, ex capo di GitHub, che rivestirà il ruolo di co-responsabile dell'iniziativa. Questa combinazione di leadership dimostra l'intenzione di Meta di puntare su figure di alto profilo per garantire il successo dell'iniziativa.

Assunzioni senza precedenti

Per sostenere questa ambiziosa iniziativa, Meta ha avviato un processo di assunzioni senza precedenti, reclutando 11 esperti provenienti da aziende leader del settore come Anthropic, Google DeepMind e OpenAI. Secondo fonti vicine all'azienda, riportate da The Verge, Meta ha offerto compensi che superano frequentemente i dieci milioni di dollari per assicurarsi i migliori talenti disponibili. Questo dimostra la determinazione dell'azienda a investire significativamente in risorse umane per accelerare il progresso tecnologico.

Acquisizioni strategiche

Parallelamente, Meta sta valutando acquisizioni strategiche per rafforzare ulteriormente la propria posizione. Tra le aziende prese in considerazione ci sono Thinking Machines Lab, Perplexity e Safe Superintelligence, tutte fondate da figure di spicco come Mira Murati e Ilya Sutskever. Sebbene nessuna trattativa sia ancora giunta a una proposta formale, l'interesse di Meta per queste realtà riflette la sua volontà di esplorare tutte le opzioni per consolidare la propria presenza nel settore.

La priorità del team

Mark Zuckerberg ha dichiarato che la priorità immediata dei Meta Superintelligence Labs sarà la ricerca e lo sviluppo di modelli AI di nuova generazione. L'obiettivo è posizionarsi all'avanguardia dell'AI innovazione entro il prossimo anno, ridefinendo così il panorama tecnologico globale. Questo impegno sottolinea l'importanza strategica che Meta attribuisce all'intelligenza artificiale come motore di crescita e innovazione.