Meta sfida l’UE: il modello pay-or-consent sotto la lente delle autorità europee

Lo scontro tra Meta e l’Unione Europea sul tema della privacy digitale entra in una fase decisiva, mettendo in discussione il futuro delle regole che disciplinano il rapporto tra piattaforme tecnologiche e cittadini europei. Il colosso dei social media guidato da Mark Zuckerberg si trova infatti al centro di una controversia, in cui la posta in gioco non è solo la conformità normativa, ma anche il principio stesso di tutela dei dati personali online.

Al centro del dibattito c’è il modello “pay or consent”, una strategia che costringe milioni di utenti a scegliere se pagare un abbonamento mensile per evitare la profilazione pubblicitaria o accettare gratuitamente la raccolta e l’utilizzo dei propri dati a fini commerciali.

Trattative in corso

Questa dinamica, già fortemente criticata dalle autorità europee, si è ulteriormente intensificata dopo che Meta ha scelto di non modificare in modo sostanziale la propria posizione, nonostante le crescenti pressioni provenienti da Bruxelles.

Secondo fonti vicine alle trattative, l’azienda californiana ha respinto le richieste della Commissione Europea, che chiedeva una terza opzione: un servizio gratuito e rispettoso della privacy digitale, senza alcuna forma di tracciamento invasivo. Le modifiche introdotte da Meta a novembre 2024 sono state considerate puramente marginali e non sufficienti a garantire il rispetto del Digital Markets Act, la nuova normativa che mira a riequilibrare i rapporti di forza tra big tech e consumatori europei.

Rischio di sanzioni sempre più concreto

Il rischio di sanzioni UE si fa dunque sempre più concreto. Già ad aprile, la Commissione aveva inflitto a Meta una multa da 200 milioni di euro per la mancata conformità alle regole europee sulla protezione dei dati. Ma la situazione potrebbe presto aggravarsi: dal 27 giugno, se non verranno apportati cambiamenti sostanziali al modello “pay or consent”, l’azienda rischia penalità giornaliere fino al 5% del proprio fatturato globale medio.

Considerando che il giro d’affari di Meta supera i 130 miliardi di dollari l’anno, le potenziali sanzioni potrebbero raggiungere cifre da capogiro, con un impatto significativo sia sulle strategie aziendali sia sulla percezione pubblica del brand.

Anche il BEUC contro Meta

Non sono solo le istituzioni europee a puntare il dito contro il colosso dei social media. Il BEUC, l’Organizzazione europea dei consumatori, ha recentemente denunciato la comunicazione ambigua utilizzata da Meta nella presentazione delle scelte agli utenti.

In particolare, l’associazione critica l’uso di termini come “gratuito” in riferimento all’opzione basata sugli annunci e la sostituzione della parola “dati personali” con “info”, elementi che rischiano di confondere gli utenti e di portarli a compiere scelte non pienamente consapevoli. Anche l’interfaccia grafica del servizio, secondo il BEUC, sarebbe progettata per orientare subdolamente gli utenti verso l’opzione preferita dall’azienda, limitando di fatto la reale libertà di scelta.