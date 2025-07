Meta rafforza la sicurezza dei minori su Instagram: nuove misure contro i predatori online

Meta annuncia una svolta nella tutela dei minori sulle proprie piattaforme, rafforzando il proprio impegno contro i predatori online attraverso una serie di nuove misure dedicate in particolare a Instagram.

La decisione rappresenta una risposta concreta alle crescenti preoccupazioni relative alla sicurezza per minori sui social network. Nel 2023, una causa legale aveva definito Facebook e Instagram un "mercato per predatori in cerca di bambini", mentre un’inchiesta del Wall Street Journal aveva evidenziato come gli algoritmi di Instagram favorissero la creazione e la diffusione di reti di pedofili, portando il tema degli abusi online al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

Nuova protezione

Le nuove protezioni per i bambini si articolano su diversi livelli e sono progettate per rendere più difficile l’interazione tra soggetti potenzialmente pericolosi e minori. In particolare, gli account degli adulti che pubblicano frequentemente immagini di bambini non verranno più suggeriti ad altri utenti adulti considerati sospetti, come quelli che sono stati bloccati da adolescenti.

Il sistema, inoltre, limiterà la possibilità che queste due categorie di utenti possano trovarsi reciprocamente tramite le funzioni di ricerca di Instagram, riducendo così le occasioni di contatto indesiderato.

Un altro aspetto centrale delle nuove funzionalità di sicurezza riguarda la gestione dei commenti sospetti: sono stati introdotti filtri avanzati che nascondono automaticamente i commenti provenienti da adulti potenzialmente pericolosi sotto i post che raffigurano minori. Allo stesso tempo, sono state rafforzate le restrizioni che limitano le interazioni tra account gestiti da adulti e profili di minorenni, al fine di arginare ogni possibile rischio di abusi online.

Un ulteriore passo avanti nella tutela dei più giovani è rappresentato dall’applicazione, nei prossimi mesi, delle impostazioni di messaggistica più restrittive anche agli account che presentano regolarmente contenuti con bambini. Verranno inoltre filtrati automaticamente i commenti inappropriati, a ulteriore garanzia della sicurezza dei minori.

Nuove opzioni di blocco integrate

Gli account di adolescenti beneficeranno di nuove opzioni di segnalazione e blocco integrate direttamente nei DM. Sarà inoltre possibile visualizzare il mese e l’anno di creazione dell’account con cui si sta interagendo, offrendo così strumenti concreti per valutare l’affidabilità dei contatti e incrementare la trasparenza delle interazioni sulla piattaforma.