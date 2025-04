Meta Quest 3S: vivi la realtà virtuale con Batman: Arkham Shadow in REGALO

Se stai cercando un visore che porti la realtà virtuale direttamente a casa tua, Meta Quest 3S è l’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie a un’offerta speciale, è disponibile a soli 299€, con un risparmio immediato rispetto al prezzo originale di 329,99€. Questo bundle esclusivo include il celebre gioco Batman: Arkham Shadow e tre mesi gratuiti di abbonamento a Meta Quest+, per un valore complessivo di 70€.

Un’esperienza immersiva e versatile

Meta Quest 3S non è solo un visore, ma una porta d’accesso a mondi straordinari. Grazie alla tecnologia avanzata di realtà mista, puoi integrare elementi digitali nell’ambiente reale: immagina di navigare sul web, guardare video su YouTube o chattare con gli amici senza mai perdere il contatto con ciò che ti circonda. Tutto questo è reso possibile dal potente processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, che garantisce prestazioni grafiche raddoppiate rispetto alla generazione precedente.

Ogni stanza può trasformarsi in una sala cinematografica grazie allo schermo virtuale dai colori brillanti, perfetto per film e serie TV. E non finisce qui: Meta Quest 3S è pensato per tenerti sempre connesso, grazie all’integrazione con piattaforme social come WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. Che tu stia giocando o esplorando, restare in contatto con amici e familiari sarà semplicissimo.

Design ergonomico e libertà di movimento

Il design senza cavi e il peso contenuto del visore lo rendono ideale per sessioni di fitness virtuale o per esperienze di gioco dinamiche. I controller Touch Plus garantiscono un’interazione precisa e realistica con gli oggetti virtuali, migliorando ulteriormente l’esperienza immersiva. La comodità è un altro punto di forza: con dimensioni compatte e peso leggero, il dispositivo è facile da indossare anche per periodi prolungati.

Oltre alle caratteristiche tecniche all’avanguardia, il visore include una politica di reso di 30 giorni e la garanzia legale contro i difetti, offrendoti ulteriore tranquillità nell’acquisto. Grazie al prezzo scontato e ai vantaggi inclusi, Meta Quest 3S si posiziona come una delle migliori scelte nella categoria dei visori VR autonomi.

Non aspettare oltre: approfitta subito di questa offerta e porta a casa Meta Quest 3S a soli 299€. È il momento di vivere la realtà virtuale come mai prima d’ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.