Meta Quest 3S: scopri l’offerta per un’esperienza VR senza limiti

Scopri il visore che ridefinisce la realtà virtuale: il Meta Quest 3S è l’accessorio che stavi aspettando per entrare in un mondo di esperienze immersive e sociali. E la notizia migliore? È disponibile a un prezzo scontato di 299,99 euro, rispetto ai 329,99 euro di listino. Un’occasione imperdibile per portare a casa un dispositivo all-in-one, che combina tecnologia avanzata e design intuitivo.

Un’esperienza immersiva senza precedenti

Con il Meta Quest 3S, ogni ambiente può trasformarsi in un cinema personale o in uno spazio di gioco all’avanguardia. Grazie al processore Snapdragon XR2 Gen 2, questo visore offre prestazioni grafiche raddoppiate rispetto al suo predecessore, garantendo fluidità anche nei titoli più esigenti. Il display dai colori brillanti e la possibilità di isolarsi dall’ambiente circostante assicurano un’immersione totale. Inoltre, per un audio ancora più coinvolgente, puoi collegare cuffie USB-C o utilizzare un adattatore per jack da 3,5 mm (venduto separatamente).

La realtà virtuale non è mai stata così sociale. Con il Meta Quest 3S puoi connetterti con amici in tutto il mondo, partecipare a eventi live su Meta Horizon o condividere esperienze con chi è fisicamente accanto a te. E non finisce qui: il visore permette di gestire più finestre contemporaneamente, navigare online, guardare video su YouTube o chattare su WhatsApp, Instagram e Messenger senza mai perdere il contatto con la realtà.

Progettato per tutta la famiglia

Il Meta Quest 3S non è solo un dispositivo per appassionati di tecnologia, ma anche un alleato per le famiglie. Con strumenti avanzati di controllo parentale, puoi monitorare l’utilizzo quotidiano, gestire più profili e personalizzare i permessi per ciascun membro della famiglia. Meta offre inoltre risorse online per la sicurezza dei minori, rendendo questo visore una scelta sicura per gli utenti a partire dai 10 anni.

Con dimensioni di 24,8 x 23,1 x 12,1 cm e un peso di 1,41 kg, il Meta Quest 3S è maneggevole e comodo da indossare anche per sessioni prolungate. La confezione include due batterie AA e tre mesi gratuiti di Meta Horizon+, un servizio che offre un catalogo di giochi in continua espansione. Questa offerta, dedicata agli utenti dai 13 anni in su, prevede il rinnovo automatico, salvo disdetta.

Se stai cercando un dispositivo che combini innovazione tecnologica, esperienze coinvolgenti e un prezzo accessibile, il Meta Quest 3S è la scelta perfetta. Disponibile su Amazon Italia, questo visore rappresenta il punto di incontro ideale tra qualità e convenienza. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di entrare nel futuro della realtà virtuale e mista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.