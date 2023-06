La realtà virtuale continua ad attirare interesse e sempre più persone vogliono lanciarsi in esperienze rivoluzionari per l'intrattenimento, le attività social, il gaming e così via. Un'investimento è necessario, ma pensare di dover obbligatoriamente spendere una cifra esorbitante (vedi Apple Vision Pro) è un grande errore. Ad oggi la migliore soluzione è Meta Quest 2, disponibile a prezzo scontato su Amazon con tanto di cavo Meta Quest Link incluso.

Il prezzo del bundle è solitamente di 550€, ma con lo sconto odierno del 19% completi l'affare a 444 euro e pochi spiccioli. Spedizione rapida (in meno di 24 ore) compresa.

Meta Quest 2 con cavo Link: il pacchetto Streamer è scontato di oltre 100€ su Amazon

Con il Meta Quest 2 vivi un'esperienza senza interruzioni, anche nel mezzo di azioni ad alta velocità, con il processore di ultimissima generazione e il display ad alta risoluzione. Con l'audio posizionale 3D, il tracciamento della mano e il feedback tattile, l'immersione in mondi virtuali è totale.

Puoi esplorare un universo in continua espansione, con oltre 250 titoli tra giochi, fitness, attività social e/o in multigiocatore e anche intrattenimento, con uscite esclusive di blockbuster ed esperienze VR pensate appositamente per il visore di Meta.

La VR ti traposta in mondi virtuali completamente immersivi e che sfidano l'immaginazione, utilizzando un suono cinematografico, una grafica ultra-realistica e risposte in tempo reali ai tuoi movimenti.

Se l'idea di indossare il visore ti spaventa, gioca senza alcun timore grazie al Sistema di controllo, facilissimo da usare e che ti permette di impostare una precisa area di gioco secondo le tue preferenze. Se esci dai limiti "disegnati", il Quest 2 ti avvisa in un lampo.

Il monitoraggio dei confini ti consente di definire il tuo spazio di gioco e ti avverte quando ti avvicini ai suoi limiti. Sentiti al sicuro anche quando affronti missioni pericolosi in mondi fantastici.

Vuoi lanciarti subito in un'esperienza VR? Nessun problema, perché con l'acquisto del Meta Quest 2 ottieni gratuitamente due giochi, ovvero GOLF+ e Space Pirate Trainer DX.

Cavo Meta Quest Link

Con il cavo Link - lungo 5 metri e con supporto fino a 5 Gbps - ci si garantisce l'accesso a oltre 1000 titoli per PC nella libreria Meta Quest Rift. Inoltre, il cavo ricarica la batteria integrata nel visore anche durante l'uso, così da averlo sempre pronto da portare in giro.

