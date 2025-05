Meta punta sull'espansione di negozi fisici per aumentare le vendite di hardware

Meta si prepara a un'importante svolta nel mondo del commercio, puntando sull'espansione dei propri negozi fisici. Dopo l'apertura del primo negozio a Burlingame, California, l'azienda di Mark Zuckerberg sembra intenzionata a rafforzare la propria presenza nel settore retail, come emerge da documenti interni rivelati da Business Insider. Questa strategia rappresenta un cambio di rotta per l'azienda, tradizionalmente focalizzata sul digitale, con l'obiettivo di incrementare le vendite di hardware.

La mossa mira a promuovere dispositivi innovativi come i visori per realtà virtuale Meta Quest e gli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta. Offrire ai clienti l'opportunità di testare questi prodotti avanzati potrebbe risultare decisivo per consolidare la loro diffusione sul mercato. Dopo l'apertura del primo Meta Store nel 2022, l'azienda ha già sperimentato nuove modalità di vendita, come il pop-up Meta Lab a Los Angeles, interamente dedicato agli occhiali smart.

Nonostante non siano ancora chiari i dettagli sul numero di negozi previsti e sulle tempistiche di apertura, l'iniziativa si inserisce in un piano strategico più ampio. L'azienda ha registrato vendite promettenti con il retail, superando il milione di occhiali intelligenti venduti. Tuttavia, Zuckerberg ha definito questo risultato solo un "ottimo inizio".

Meta segue l'esempio di Apple

Questa espansione si inserisce in un contesto competitivo dinamico. Apple, con oltre 500 negozi fisici, rappresenta un modello di riferimento consolidato, mentre nuovi attori come OpenAI stanno facendo il loro ingresso nel settore hardware, come dimostra l'acquisizione della startup di design IO, fondata dall'ex capo del design Apple Jony Ive. La storia recente del retail fisico per i giganti tecnologici offre risultati misti: Amazon ha ridimensionato le proprie operazioni dopo anni di espansione, mentre Microsoft ha chiuso tutti i suoi negozi durante la pandemia, mantenendo solo alcuni centri esperienziali.

Per distinguersi, Meta punta a creare un'integrazione innovativa tra esperienze fisiche e digitali. Andrew Bosworth, CTO dell'azienda, ha sottolineato l'importanza di questa strategia per guidare le vendite e aumentare la fidelizzazione dei clienti, soprattutto in vista del lancio di nuovi dispositivi indossabili potenziati dall'intelligenza artificiale. La sfida sarà replicare il successo del modello Apple o superare le difficoltà incontrate da altri colossi tech.