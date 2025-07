Meta potenzia WhatsApp per le aziende con AI e nuove funzionalità

WhatsApp, l'app di messaggistica più popolare al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi, 150 paesi raggiunti e supporto per 140 lingue, si evolve ulteriormente diventando un centro operativo completo per le aziende. Durante la conferenza Conversations di Miami, Meta ha annunciato una serie di innovazioni che trasformano la piattaforma in un ecosistema business all'avanguardia.

Ads Manager

La novità più significativa è l'integrazione con Ads Manager, che permette alle imprese di gestire campagne pubblicitarie unificate su WhatsApp, Facebook e Instagram. Grazie a questa integrazione, gli inserzionisti potranno utilizzare gli stessi contenuti creativi e strumenti di pianificazione su tutti i canali, caricando liste di contatti e scegliendo tra l'ottimizzazione manuale dei messaggi o l'affidamento al sistema di ottimizzazione AI Advantage+. Questa soluzione rappresenta un passo avanti nell'efficienza e nella coerenza delle strategie pubblicitarie.

Annunci negli stati

Un'altra importante innovazione riguarda la possibilità di pubblicare annunci direttamente negli aggiornamenti di stato di WhatsApp. Questa funzione consente di intercettare gli utenti nei momenti di maggiore interazione con l'app, offrendo un'opportunità unica per le aziende di raggiungere il proprio pubblico in modo mirato e contestuale.

Business AI

In fase di sperimentazione, Meta sta introducendo un assistente virtuale chiamato Business AI. Questo strumento avanzato è progettato per supportare le aziende nella gestione delle conversazioni aziendali. Tra le sue funzionalità principali vi sono la capacità di suggerire prodotti personalizzati, facilitare le transazioni online e gestire automaticamente risposte, conferme d'ordine e aggiornamenti sulle spedizioni. I test iniziali di questa tecnologia saranno condotti in Messico, con un successivo lancio globale previsto per il prossimo futuro.

Ulteriori novità

Per le aziende che utilizzano WhatsApp Business, arrivano nuove funzionalità avanzate di comunicazione vocale. Sarà infatti possibile ricevere ed effettuare chiamate ai clienti, scambiare messaggi vocali e avviare videochiamate. Queste opzioni aprono scenari applicativi innovativi, che spaziano dalla telemedicina alle dimostrazioni di prodotto a distanza. La possibilità di integrare strumenti vocali e visivi in un'unica piattaforma rappresenta un'opportunità significativa per migliorare l'interazione con i clienti e aumentare l'efficienza operativa.

Per garantire un'implementazione ottimale di queste funzionalità, Meta ha stretto partnership con fornitori specializzati, che supporteranno le aziende nell'adozione delle nuove tecnologie. Inoltre, l'azienda invita le imprese a fornire feedback, con l'obiettivo di perfezionare ulteriormente queste innovazioni e renderle sempre più utili per le esigenze del mercato.