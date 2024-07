Meta porterà l’AI generativa nei giochi del metaverso

Meta prevede di portare una tecnologia AI generativa nei giochi, in particolare VR, AR e giochi di realtà mista. Secondo un recente annuncio su LinkedIn, Meta sta cercando di ricercare “nuove esperienze di consumo” con nuovi tipi di gameplay guidati dall’intelligenza artificiale generativa. Queste includono ad esempio giochi che “cambiano ogni volta” e seguono percorsi “non deterministici”. Parallelamente, l’azienda mira a costruire – o collaborare con creator e fornitori di terze parti – strumenti basati sull’intelligenza artificiale che potrebbero “migliorare il workflow e il time-to-market” per i giochi. Il focus sarà Horizon, la famiglia di giochi, app e risorse per la creazione del metaverso di Meta. Ciò potrebbe anche estendersi a giochi ed esperienze su piattaforme “non Meta” come smartphone e PC.

Come riportato sull’annuncio di Meta: “si tratta di un’area nascente ma ha il potenziale per creare nuove esperienze che oggi non è nemmeno possibile che esistano. L’innovazione in questo spazio potrebbe avere un effetto drammatico sull’ecosistema in quanto dovrebbe aumentare l’efficienza e consentire la creazione di una quantità maggiore di contenuti”. Meta ha recentemente modificato la propria strategia della piattaforma metaverse. Ciò ha permesso ai produttori di visori di terze parti di ottenere in licenza alcune delle funzionalità basate su software di Quest. Allo stesso tempo, la società ha aumentato gli investimenti in progetti di gaming del metaverso.

Meta: i piani dell’azienda per i nuovi prodotti AI

L’azienda ha già manifestato interesse per le esperienze del metaverso con intelligenza artificiale generativa. Ad esempio, nel 2022, Zuckerberg ha mostrato un prototipo chiamato Builder Bot. Questo consentiva alle persone di costruire parti di mondi virtuali descrivendoli con suggerimenti come “Andiamo in spiaggia”. L’anno scorso, Andrew Bosworth, capo di Meta CTO e Reality Labs, ha poi descritto gli strumenti di intelligenza artificiale generativa che potrebbero aiutare a “livellare il campo di gioco” nella creazione di contenuti nel metaverso.

L’intelligenza artificiale generativa ha iniziato a diffondersi nello sviluppo di giochi, con aziende come Inworld e Artificial Agency, sostenute dalla Disney. Queste applicano la tecnologia per creare dialoghi e narrazioni di gioco più dinamici. Numerose piattaforme ora offrono strumenti per generare risorse artistiche di gioco e voci di personaggi tramite l’intelligenza artificiale. Ciò ha messo in allarme alcuni creatori di giochi, che temono per il proprio sostentamento. All’inizio di quest’anno, Meta ha dichiarato di voler spendere miliardi nell’intelligenza artificiale generativa. Inoltre, intende formare un nuovo team di alto livello focalizzato su prodotti AI come personaggi e annunci AI. Ad aprile, Zuckerberg aveva avvertito che ci vorranno “anni” prima che l’azienda possa guadagnare dall’intelligenza artificiale generativa. Ciò significa che gli investimenti non cambieranno le sorti di Reality Labs in tempi brevi.