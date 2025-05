Meta porta la pubblicità in formato video anche su Threads

La nuova strategia di Meta punta a integrare innovazione e tecnologia avanzata per catturare l'attenzione di utenti e inserzionisti. Tra le novità annunciate durante l'evento IAB NewFronts spiccano i nuovi annunci video in formato verticale 19:9 e quadrato 1:1, progettati per integrarsi perfettamente con i contenuti organici di Threads. Questa iniziativa rappresenta un passo deciso per sfidare concorrenti come TikTok e X nel mercato in rapida crescita degli annunci sui social media.

Un format che già ha funzionato su TikTok

Il lancio degli annunci video su Threads coinvolgerà inizialmente un gruppo selezionato di inserzionisti, che testeranno l'efficacia del nuovo formato. Questo avviene in un momento di grande espansione per la piattaforma, che ha recentemente superato i 350 milioni di utenti attivi mensili. Secondo Mark Zuckerberg, l'incremento del 35% nel tempo di permanenza degli utenti su Threads è attribuibile ai miglioramenti apportati al sistema di raccomandazione dei contenuti, un elemento chiave per mantenere alta l'attenzione degli utenti.

Parallelamente, Meta sta sperimentando una nuova tipologia di inserzioni chiamate Reels trending ads. Questi brevi annunci video vengono posizionati accanto ai Reels più popolari, seguendo una strategia già utilizzata con successo da TikTok attraverso il programma Pulse Suite. L'obiettivo è aumentare il coinvolgimento degli utenti, sfruttando contenuti di tendenza per massimizzare la visibilità delle campagne pubblicitarie.

Altre novità per Instagram e Facebook

Un'altra importante innovazione riguarda il Creator Marketplace di Instagram, che è stato ottimizzato per facilitare la collaborazione tra aziende e creator di qualità. Grazie all'integrazione di una nuova API dedicata e a strumenti avanzati per monitorare le tendenze, gli inserzionisti potranno individuare più facilmente contenuti di alto valore e collaborare con creator in grado di generare un impatto significativo. Questo approccio punta a creare un ecosistema pubblicitario più dinamico e personalizzato.

Su Facebook Reels, Meta ha introdotto una tecnologia avanzata basata sull'intelligenza artificiale per migliorare l'adattamento dei contenuti video ai formati nativi. Questa innovazione offre un'esperienza visiva più fluida e coinvolgente per gli utenti.