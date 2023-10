Meta lancia nuovi strumenti AI per gli inserzionisti

La pubblicità su Meta verrà migliorata grazie a nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale. Ad annunciarlo, nelle scorse ore, è stata la stessa azienda di Menlo Park sul proprio blog ufficiale. Questi strumenti sono dedicati ai professionisti del settore e saranno presenti nella sezione “Gestione annunci” di Meta. Il loro scopo è quello di massimizzare la creatività, la produttività, con grandi possibilità di personalizzazione degli annunci. Come sottolineato da Meta: “L’intelligenza artificiale generativa allevia l’affaticamento creativo, ma c’è ancora spazio per la personalizzazione”.

Intelligenza artificiale per le inserzioni Meta: gli strumenti in arrivo

Il primo strumento annunciato da Meta per migliorare le inserzioni si chiama “Background Generator” (Generazione dello sfondo). Questa funzionalità permette di creare diversi sfondi da inserire con le immagini dei prodotti dell’annuncio. Modificando lo sfondo, gli inserzionisti potranno personalizzare gli annunci a seconda del target di riferimento. Il secondo, Image Expansion (Espansione dell’immagine), regola le risorse creative per adattarle a diversi formati di annunci come feed di Facebook o Reels di Instagram. In questo modo gli inserzionisti potranno dedicare meno tempo al riutilizzo delle risorse creative. Infine, il terzo strumento, Text Variations (Variazioni del testo) genera diverse versioni dei testi degli annunci, in base alla copia originale creata dall’inserzionista. Evidenzia i punti di forza dei suoi testi e offre più opzioni per raggiugere al meglio il pubblico.

Meta ha testato i suoi strumenti all’inizio dell’anno con l’aiuto di alcuni inserzionisti. Quest’ultimi hanno affermato che le funzionalità di intelligenza artificiale implementate consentirebbero di risparmiare più di cinque ore alla settimana di lavoro creativo. I professionisti hanno poi confermato che questi strumenti contribuirebbero anche migliorare il rendimento delle campagne marketing, consentendo il rapido sviluppo di più varianti degli annunci. Meta ha infine dichiarato che queste funzionalità, disponibili su larga scala entro il prossimo anno, si aggiungeranno alle esperienze e agli strumenti AI che il gruppo crea per le aziende.