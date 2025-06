Meta introduce i messaggi diretti su Threads: la funzione era molto attesa

Con oltre 275 milioni di utenti attivi mensili, Threads, il social network di Meta, si arricchisce con una funzionalità tanto attesa: i messaggi diretti. L'annuncio, avvenuto il 10 giugno, segna un passo decisivo per la piattaforma, che punta a consolidare la sua posizione nel panorama globale dei social media. Tre paesi – Hong Kong, Thailandia e Argentina – saranno i primi a testare questa novità, in attesa di un rilascio globale nei prossimi mesi.

Come accedere ai DM su Threads

La nuova funzione di DM sarà accessibile con un semplice clic sull'icona della busta, posizionata in basso nelle app mobili e sulla sinistra nella versione desktop. Questa scelta di design mira a garantire un accesso intuitivo e immediato, rispondendo a una delle richieste più frequenti degli utenti, che finora dovevano utilizzare Instagram per comunicare privatamente.

L'inbox separata

Una delle caratteristiche più interessanti di questa implementazione è la decisione di creare un'inbox separata per Threads. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, Meta ha optato per un'esperienza di messaggistica indipendente da Instagram, nonostante il forte legame tra le due piattaforme. Gli utenti, infatti, accedono a Threads con le credenziali di Instagram e seguono automaticamente gli stessi account, ma ora potranno gestire le loro comunicazioni in un ambiente dedicato.

Questa separazione delle inbox rappresenta un vantaggio significativo, soprattutto per creator e account aziendali. Gestire le comunicazioni in un contesto distinto semplifica l'interazione con il pubblico e rende la piattaforma più competitiva rispetto ad altre realtà come X (ex Twitter). Attualmente, X continua a dominare il settore con un numero di utenti attivi giornalieri negli Stati Uniti dieci volte superiore rispetto ai concorrenti, ma la strategia di Meta punta a ridurre questo divario.

La scelta di implementare i messaggi diretti direttamente su Threads riflette la volontà di Meta di posizionare il social network come una valida alternativa a X. Oltre a migliorare l’esperienza utente, questa mossa strategica offre strumenti più efficienti per l’interazione con il pubblico, avvicinando la piattaforma alle esigenze di creator e aziende. Inoltre, questa innovazione si inserisce in un contesto di continua espansione di Meta nel mercato globale dei social media.