Meta: giudice ammette la causa degli autori sul copyright

Recentemente, alcuni autori avevano intentato causa contro Meta per violazione del copyright dovuto all’AI. Dopo un tentativo di archiviare il processo, un giudice federale ha permesso alla causa di andare avanti, sebbene parte di essa sia stata respinta. In Kadrey contro Meta, autori tra cui Richard Kadrey, Sarah Silverman e Ta-Nehisi Coates hanno affermato che Meta ha violato i propri diritti di proprietà intellettuale utilizzando i propri libri per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale Llama. Inoltre, la società ha rimosso le informazioni sul copyright dai propri libri per nascondere la presunta violazione. Meta, nel frattempo, ha sostenuto che la sua formazione si qualifica come uso corretto. L’azienda ha sostenuto che il caso dovrebbe essere archiviato perché gli autori non hanno titolo per fare causa.

Il mese scorso, il giudice distrettuale statunitense Vince Chhabria sembrava indicare di essere contrario all'archiviazione. Tuttavia, ha anche criticato quella che ha visto come una retorica "esagerata" da parte dei team legali degli autori.

Meta: azienda avrebbe usato i dati degli autori sotto forma di libri

Il giudice Chhabria ha respinto le affermazioni degli autori relative al California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act (CDAFA), perché non hanno "sostenuto che Meta abbia avuto accesso ai loro computer o server, ma solo ai loro dati (sotto forma di libri)". La causa ha già fornito alcuni scorci su come Meta affronta il copyright. I documenti depositati in tribunale dai querelanti affermano che Mark Zuckerberg ha dato al team Llama il permesso di addestrare i modelli utilizzando opere protette da copyright. Dall’altro lato, è emerso che alcuni membri del team Meta hanno discusso internamente sull'uso di contenuti legalmente discutibili per l'addestramento dell’AI. Al momento i tribunali stanno valutando una serie di cause legali sul copyright dell'intelligenza artificiale, tra cui la causa del New York Times contro OpenAI. Ad oggi il tema sembra tutt’altro che archiviato.