Meta: etichette a immagini AI su Instagram, Threads e Facebook

Meta ha annunciato che inizierà a etichettare i contenuti caricati su Facebook, Instagram e Threads, se questi sono stati creati utilizzando l'intelligenza artificiale. La nuova policy mira a rendere più semplice per gli utenti identificare le immagini generate dagli strumenti AI senza la necessità di una revisione umana. Nei prossimi mesi, Meta applicherà una filigrana alle foto create dal proprio generatore. Tale modifica interesserà anche quelle generate da altri importanti strumenti di intelligenza artificiale come Midjourney, DALL-E e Bing Image Creator. Le filigrane riporteranno l’etichetta “Imagined with AI”. Come riportato dalla stessa azienda di Menlo Park: “È importante aiutare le persone a sapere quando i contenuti fotorealistici che stanno vedendo sono stati creati utilizzando l'intelligenza artificiale. Lo facciamo applicando le etichette ‘Imagined with AI’ a immagini fotorealistiche create utilizzando la nostra funzionalità Meta AI, ma vogliamo poterlo fare anche con contenuti creati con strumenti di altre aziende”.

Meta: anche i video generati dall’AI avranno un’etichetta esplicita

Tra le altre novità, Meta richiederà presto agli utenti di indicare se essi condividono video o audio realistici creati esclusivamente con l’intelligenza artificiale. La mancata fornitura anticipata di queste informazioni potrebbe comportare sanzioni, come avvertimenti o addirittura la rimozione del post. Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, ha affermato che la società deve essere “abbastanza vigile” nei confronti dei media manipolati dall'intelligenza artificiale condivisi durante il periodo elettorale con lo scopo di ingannare il pubblico. Secondo Clegg: “Se stabiliamo che immagini, contenuti video o audio creati o alterati digitalmente creano un rischio particolarmente elevato di ingannare materialmente il pubblico su una questione importante, potremmo aggiungere un'etichetta più evidente, se appropriato, in modo che le persone abbiano più informazioni e contesto”.

l rilevamento completo di video e audio sintetizzati è ancora una sfida che Meta non può risolvere da solo. L’azienda afferma che sta lavorando a stretto contatto con i partner per aiutare a rilevare ed etichettare i media sintetizzati in tempo reale. Tuttavia, potrebbero esserci ancora problemi con contenuti che sfuggono al rilevamento. La mossa fa parte di uno sforzo continuo per sviluppare standard di settore per l’etichettatura trasparente dei contenuti AI. Nel 2023, YouTube ha annunciato una funzione simile, per aiutare gli utenti a scoprire se un video è stato creato con strumenti AI.