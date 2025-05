Meta e il tracciamento dati: il caso dell'AI chatbot e le accuse di targeting emotivo

Le recenti azioni di Meta, il gigante dei social media, stanno sollevando interrogativi critici sul futuro della privacy digitale. Il dibattito si concentra sulle nuove tecnologie sviluppate dall'azienda, che sfruttano l'intelligenza artificiale per raccogliere e analizzare dati personali in modi senza precedenti.

Una delle principali fonti di polemica è stata l'ex dipendente Sarah Wynn-Williams, che ha rivelato al Senato statunitense come Meta stia utilizzando tecnologie avanzate per il targeting emotivo. Secondo le sue dichiarazioni, queste tecnologie sono progettate per identificare momenti di vulnerabilità emotiva, specialmente tra gli adolescenti, per proporre pubblicità mirate. Ad esempio, dopo la cancellazione di selfie, l'algoritmo suggerirebbe prodotti cosmetici o per la perdita di peso, sfruttando le insicurezze degli utenti più giovani.

Parallelamente, il lancio del nuovo chatbot di Meta ha sollevato ulteriori preoccupazioni. Questo assistente virtuale, a differenza di soluzioni concorrenti come ChatGPT o Gemini, accede direttamente ai profili degli utenti su Facebook e Instagram, analizzando ogni interazione. Secondo un rapporto del Washington Post, ciò rappresenta un passo avanti significativo nei metodi di tracciamento dati, ma anche un potenziale rischio per la privacy degli utenti.

Una questione già aperta nel 2015

Le preoccupazioni legate alla raccolta di dati non sono nuove. Già nel 2015, studi delle università di Cambridge e Stanford avevano dimostrato come i semplici "like" su Facebook potessero essere utilizzati per creare profili psicologici dettagliati, spesso più accurati delle opinioni di amici e familiari. Nonostante gli strumenti forniti da Meta per gestire le impostazioni di privacy, molti utenti preferiscono la comodità, permettendo così all'azienda di continuare le sue pratiche senza troppe interferenze.

Questa situazione evidenzia una tendenza preoccupante: l'integrazione dell'intelligenza artificiale amplifica enormemente le capacità invasive delle tecnologie di tracciamento. La questione non riguarda solo l'innovazione tecnologica, ma solleva interrogativi etici fondamentali. È necessario ridefinire i confini della privacy nell'era digitale e considerare regolamentazioni più stringenti per proteggere i diritti degli utenti.