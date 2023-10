Meta apre Sharing to Reels di Instagram agli sviluppatori di app

Meta ha finalmente reso disponibile il nuovo widget Sharing to Reels su app mobile per gli sviluppatori di applicazioni. Questa nuova funzionalità permetterà di condividere contenuti video da app terze di video editing, come Smule, Videoleap, Reface, VivaVideo, SNOW, B612 e Zoomeran, direttamente su Instagram Reels. Il rilascio della funzionalità arriva pochi giorni dopo il rilascio di Direct Post di TikTok la nuova funzione dedicata agli sviluppatori, che semplifica l’integrazione di video da parte di app terze sulla piattaforma. Sharing to Reels e Direct Post sono simili, poiché entrambe sfruttano le app di video editing e servono per la creazione e la condivisione di video in formato breve. La prima integrazione di questa funzione era stata lanciata a novembre 2022 in un test alfa limitato. Meta aveva poi dichiarato di voler espandere il test nel 2023, senza dare una data precisa.

Come funziona Sharing to Reels di Instagram

Come accennato, la nuova funzione di Instagram è disponibile a tutti gli sviluppatori di app di terze parti. Questa semplificherà la condivisione dei video Reels creati con altre app. In un post sul proprio blog, Meta ha spiegato che: “una volta integrate, le app di terze parti avranno un pulsante Reels. Gli utenti potranno così condividere video con un solo tocco”. Ciò permetterà di evitare la vecchia procedura che consisteva nello scaricare contenuti video modificati dall’app e caricarli in un secondo momento su Instagram. Il pulsante Reels reindirizzerà automaticamente l’utente alla fotocamera di Instagram. I video caricati potranno essere personalizzati con gli strumenti di modifica di Reels, come audio, adesivi, effetti e tanto altro. Per completare la condivisione dei video sui Reels, basterà toccare “Avanti”, aggiungere la didascalia, hashtag, posizione, tag, ecc e toccare “Condividi”.

Oltre alla comodità di questa funziona e al netto risparmio di tempo, Meta ha ricordato i Reel esportati dalle altre app saranno visibili nelle schede Reels ed Esplora di Instagram. Questi potranno anche essere condivisi anche tramite storie e Direct Messages, in modo che gli utenti possano raggiungere un pubblico più ampio.