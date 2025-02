Meta AI: chatbot avrà presto un'app autonoma

Com’è ormai noto, Meta starebbe cercando di capitalizzare il futuro cupo di TikTok negli Stati Uniti lanciando un'app Reels separata. Ora, sembra che l’azienda abbia intenzione di lanciare un'app Meta AI autonoma. Ciò permetterà di competere con chatbot AI come ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google, Copilot di Microsoft e altri. Secondo la redazione di CNBC, l’azienda prevede di rilasciare un'app AI dedicata, molto simile a Gemini e Grok AI. L'app AI, il cui lancio è previsto entro la fine dell'anno, avrà quindi una sua identità separata. Attualmente, il chatbot AI dell’azienda è disponibile solo su Facebook, Instagram e WhatsApp.

Questa mossa fa parte della spinta AI del CEO di Meta Mark Zuckerberg per migliorare i loro prodotti, tra cui Meta AI, e renderla leader nel settore AI, simile a OpenAI e Google. Diversi dipendenti hanno anche suggerito che l'azienda sta facendo pressione per lavorare "sette giorni alla settimana per tenere il passo nella corsa all'AI". In un promemoria di gennaio che annunciava i licenziamenti, Zuckerberg ha detto ai dipendenti, "Meta sta lavorando per costruire alcune delle tecnologie più importanti del mondo. AI, occhiali come prossima piattaforma informatica e il futuro dei social media. Questo sarà un anno intenso e voglio assicurarmi che abbiamo le persone migliori nei nostri team".

Meta AI: l’app potrebbe essere sfruttata su occhiali smart e altri device

Meta AI è stato introdotto a settembre 2023 ma è diventato popolare ad aprile 2024, quando è stato implementato nelle app del gruppo. Oltre le app, il chatbot AI è accessibile tramite il sito web di Meta e non ha un'app autonoma, a differenza di ChatGPT o Gemini. Un'app AI separata consentirà agli utenti di interagire con il chatbot AI in un modo molto più personalizzato e di tenere traccia delle conversazioni.

Poco dopo che sono emerse le informazioni sull'app autonoma di Meta AI, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha condiviso sul suo account X un post sarcastico: “ok va bene forse faremo un'app social”. Un'app Meta AI separata potrebbe anche consentire agli utenti di utilizzarla su prodotti dell'azienda come gli occhiali smart, un'idea che Zuckerberg ha pubblicamente riconosciuto. Meta sta anche considerando un servizio di abbonamento a pagamento per Meta AI, simile a OpenAI e Microsoft.