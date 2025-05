Meta aggiorna la privacy degli occhiali Ray-Ban Meta: novità e implicazioni

Meta ha recentemente annunciato significativi cambiamenti alle politiche sulla privacy per i suoi occhiali smart Ray-Ban, sollevando dibattiti sulla gestione dei dati personali nell’era dell’intelligenza artificiale indossabile. Queste modifiche, che includono l’attivazione permanente di Meta AI e l’archiviazione obbligatoria delle registrazioni vocali, evidenziano il delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e protezione dei dati.

La prima novità riguarda l’attivazione continua di Meta AI durante l’uso della fotocamera. Questa funzionalità rimane attiva a meno che non venga esplicitamente disattivata attraverso il comando vocale “Hey Meta”.

Secondo l’azienda, immagini e video catturati tramite comandi vocali vengono salvati esclusivamente nel rullino fotografico dello smartphone e non vengono utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, a meno che non siano condivisi volontariamente su piattaforme Meta o altri servizi esterni. Questo approccio sembra mirato a garantire maggiore trasparenza, ma solleva interrogativi sulla reale sicurezza dei dati personali.

Ulteriori cambiamenti

Un altro cambiamento controverso è l’eliminazione della possibilità per gli utenti di disattivare la conservazione delle registrazioni vocali nel cloud. Queste saranno ora archiviate per un massimo di un anno con l’obiettivo dichiarato di migliorare i prodotti, mentre le attivazioni accidentali saranno conservate per un periodo massimo di 90 giorni. Gli utenti avranno comunque la possibilità di eliminare manualmente queste registrazioni attraverso le impostazioni. Questa modifica rappresenta un passo importante nella strategia di Meta per ottimizzare i suoi sistemi di intelligenza artificiale, ma potrebbe suscitare preoccupazioni tra i consumatori più attenti alla privacy.

Questi aggiornamenti, comunicati ufficialmente lo scorso 29 aprile, sembrano essere parte di un piano più ampio che punta a consolidare la posizione di Meta nel mercato dell’intelligenza artificiale indossabile. Alcuni utenti avevano già segnalato cambiamenti nelle politiche sulla privacy a partire da marzo, ma le nuove regole sono entrate in vigore negli Stati Uniti alla fine di aprile.

Oltre agli aggiornamenti delle politiche, Meta ha introdotto nuove funzionalità per i Ray-Ban Meta, come la traduzione in tempo reale e un’applicazione mobile indipendente per Meta AI. Questi sviluppi posizionano l’azienda in competizione diretta con soluzioni consolidate come ChatGPT e Google Gemini.