Meta aggiorna Edits: nuove animazioni, filtri e strumenti avanzati

Meta ha annunciato una serie di aggiornamenti per la sua app di editing video Edits, segnando un nuovo passo nella competizione con i principali strumenti del settore, come CapCut. Questi miglioramenti mirano a trasformare l'esperienza creativa degli utenti, offrendo nuove funzionalità che combinano innovazione e semplicità d'uso.

Animazioni di testo e filtri avanzati

Tra le novità principali, troviamo l’introduzione di 50 nuove animazioni di testo, come gli effetti "stretch" e "slide away". Questi strumenti non solo arricchiscono i contenuti visivi, ma permettono ai creatori di integrare i sottotitoli automatici in modo dinamico e accattivante, migliorando la narrazione senza la necessità di competenze tecniche avanzate. Queste funzionalità consentono di ottenere risultati professionali con pochi clic, semplificando notevolmente il processo creativo.

La libreria di filtri avanzati è stata ampliata, offrendo agli utenti un ventaglio più ampio di opzioni per personalizzare l'aspetto dei propri video. Un altro aggiornamento significativo è rappresentato dall'introduzione delle zone sicure, uno strumento che garantisce la visibilità ottimale dei contenuti anche in presenza di pulsanti o overlay delle piattaforme social. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi pubblica contenuti su piattaforme come Instagram o TikTok, dove l’interfaccia può interferire con gli elementi visivi del video.

Frame rate e sottotitoli automatici

Un altro elemento di rilievo è la possibilità di selezionare il frame rate preferito, permettendo agli utenti di personalizzare la fluidità dei propri video. Questa opzione, combinata con le nuove guide di allineamento, facilita una composizione visiva equilibrata e professionale. Le guide di allineamento, infatti, rappresentano uno strumento indispensabile per garantire una disposizione armoniosa degli elementi visivi all'interno del frame.

Un aspetto particolarmente apprezzato è la generazione automatica di sottotitoli, che non solo rende i contenuti più accessibili, ma riduce significativamente il tempo necessario per l'editing. Questo strumento si rivela cruciale per i creator che desiderano raggiungere un pubblico più ampio, inclusi utenti con disabilità uditive.