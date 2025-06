Meta affiderà i processi di revisione all'AI sostituendo il lavoro umano

Un cambiamento radicale sta trasformando i processi interni di Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp. Un sistema basato sull'intelligenza artificiale sta automatizzando fino al 90% delle attività di revisione dei rischi, un passaggio che segna un'inversione di rotta rispetto ai tradizionali controlli umani. Questa evoluzione, documentata da fonti interne e divulgata da NPR, evidenzia come l'azienda stia cercando di accelerare il rilascio di nuove funzionalità in un mercato altamente competitivo.

I dettagli

Secondo l'azienda, l'automazione riguarderà esclusivamente "casi a basso rischio", con un investimento di miliardi per garantire la privacy degli utenti. Tuttavia, documenti interni rivelano che l'automazione potrebbe estendersi anche a settori sensibili come la protezione dei giovani utenti e la sicurezza dell'AI. In Europa, il Digital Services Act impone standard più rigorosi, obbligando Meta a mantenere un controllo umano sulle decisioni legate ai prodotti e ai dati degli utenti, offrendo così maggiori tutele ai cittadini europei rispetto ad altre aree geografiche.

Vantaggi e rischi

Nonostante i potenziali vantaggi tecnologici, l'adozione di questo approccio solleva interrogativi significativi. Zvika Krieger, ex direttore dell'innovazione responsabile in Meta, ha sottolineato come molti ingegneri e manager di prodotto non abbiano competenze specifiche in materia di sicurezza e privacy. Questo potrebbe compromettere l'efficacia del sistema automatizzato, che rischia di ereditare le stesse lacune dei processi precedenti.

Allo stesso tempo, esperti come Katie Harbath vedono nell'automazione un'opportunità per migliorare l'efficienza, a patto che vengano mantenuti adeguati controlli umani nei momenti critici del processo decisionale. La sfida principale rimane quella di bilanciare innovazione e responsabilità, soprattutto quando si tratta di temi delicati come la protezione dei minori o la moderazione dei contenuti.

Meta sostiene che i suoi modelli di linguaggio avanzati stiano già superando le prestazioni umane in alcuni ambiti, come riportato nel suo ultimo rapporto trimestrale. Tuttavia, dipendenti ed ex collaboratori dell'azienda avvertono che questa accelerazione potrebbe esporre l'azienda a rischi significativi. Ogni nuovo prodotto lanciato viene sottoposto a un intenso scrutinio pubblico, che spesso evidenzia problemi che avrebbero dovuto essere affrontati con maggiore attenzione.