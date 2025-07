Meta accusata di scaricare e distribuire video porno tramite BitTorrent per addestrare l’IA

Il mondo della tecnologia è scosso da una nuova e clamorosa controversia che coinvolge Meta, la società guidata da Mark Zuckerberg, accusata di aver scaricato illegalmente migliaia di video per adulti per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale.

La vicenda è emersa in seguito a una causa intentata da Strike 3 Holdings, società proprietaria di noti siti per adulti, che sostiene di avere prove concrete di una vasta operazione di violazione copyright orchestrata dalla Big Tech californiana.

Il download dei video per adulti

Secondo la denuncia depositata presso un tribunale della California, Meta avrebbe scaricato e distribuito senza autorizzazione ben 2.396 film protetti da copyright, sfruttando la rete BitTorrent.

L’operazione, stando alle accuse, non si sarebbe limitata a un semplice download passivo: l’azienda avrebbe partecipato attivamente al meccanismo di scambio “tit-for-tat” tipico di BitTorrent, condividendo i file più richiesti per ottenere maggiore “credito” e quindi velocizzare l’acquisizione di ulteriori contenuti.

Questa strategia avrebbe permesso a Meta di arricchire rapidamente i propri dataset IA con materiale di particolare valore, destinato a potenziare le capacità dei suoi algoritmi di apprendimento automatico.

Indagine condotta da Strike 3 Holdings

La gravità delle accuse si fonda su un’accurata indagine condotta da Strike 3 Holdings, che ha identificato ben 47 indirizzi IP collegati a Facebook coinvolti nello scambio illecito di contenuti. Alcuni di questi indirizzi risultano intestati direttamente a Meta, mentre altri sarebbero stati mascherati attraverso sofisticate soluzioni come le Virtual Private Clouds, nel tentativo di celare le reali responsabilità e ostacolare l’attività investigativa.

Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dalla scoperta di un indirizzo IP residenziale appartenente a un dipendente di Meta, dettaglio che suggerisce un ulteriore livello di precauzione e la volontà di evitare collegamenti diretti tra l’azienda e l’operazione contestata.

Perché i video hard?

Ma perché questi video per adulti sono così preziosi per l’addestramento dell’intelligenza artificiale? Secondo gli esperti, questo tipo di contenuti offre una straordinaria varietà di immagini umane naturali, espressioni facciali e interazioni fisiche difficilmente reperibili in altri tipi di dataset IA. Proprio questa ricchezza di dati visivi avrebbe spinto Meta a ricorrere a metodi poco ortodossi per assicurarsi materiale in grado di rendere i propri modelli sempre più sofisticati.

Tuttavia, la preoccupazione principale di Strike 3 Holdings riguarda il possibile utilizzo di questi dati per la creazione di generatori automatici di contenuti per adulti, una prospettiva che potrebbe rivoluzionare il settore e generare una concorrenza sleale ai danni delle aziende che operano nel rispetto delle normative sul copyright.