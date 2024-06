Messenger: introdotte le chat di gruppo tra sconosciuti

Meta ha introdotto su Messenger una nuova funzionalità che consente di creare chat di gruppo aperte a tutti, anche a persone sconosciute. Questa innovazione avvicina Messenger a piattaforme come Discord, frequentemente usate dai creatori di contenuti per interagire con il pubblico durante le dirette. Nel 2022, Meta aveva già introdotto le chat di gruppo all'interno dei gruppi Facebook, permettendo ai membri di comunicare in tempo reale.

La novità attuale è la possibilità di creare chat di gruppo aperte a tutti, anche a chi non appartiene a un gruppo specifico. L'unico requisito è possedere un account Facebook. Attualmente, questa funzione è in fase di distribuzione graduale e non è ancora disponibile per tutti gli utenti o su tutte le piattaforme. Quando sarà disponibile, l'opzione per creare una nuova community apparirà nel menu di sinistra di Messenger sui dispositivi mobili.

Gli utenti possono avviare una nuova community selezionando l'apposita opzione nel menu di Messenger. Le community sono accessibili a tutti gli utenti con un account Facebook, senza la necessità di appartenere a un gruppo specifico. Gli amministratori delle community possono gestire i membri, rimuovere persone indesiderate, segnalare o censurare contenuti inappropriati ed eliminare conversazioni.

Gruppi aperti a tutti per una nuova versione di Messenger

Ogni community può avere un massimo di 5.000 membri. Meta mira a utilizzare questa funzione per creare comunità ampie, come scuole, organizzazioni, condomini o team con un gran numero di potenziali membri. Le community di Messenger potrebbero anche diventare un'alternativa alle community di WhatsApp, che richiedono un numero di telefono per partecipare.

Le community di Messenger offrono diversi vantaggi. Permettono agli utenti di scoprire nuovi contenuti e conversazioni interessanti relativi ai loro interessi. Forniscono uno spazio per connettersi con altre persone che condividono passioni simili, favorendo un senso di appartenenza e la costruzione di relazioni tra i membri.

L'introduzione delle chat di gruppo aperte su Messenger rappresenta un significativo passo avanti per l'app, che si apre a nuove modalità di interazione e di scoperta di contenuti. Questa innovazione potrebbe attirare nuovi utenti e rafforzare il ruolo di Messenger come piattaforma di comunicazione versatile e adatta a diverse esigenze. Meta punta a rendere Messenger una scelta privilegiata per creare e gestire grandi comunità online, offrendo agli utenti una piattaforma dove connettersi, condividere e costruire relazioni.