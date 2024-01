Meshnet, l'arma segreta di NordVPN: ecco perché dovresti usarlo per giocare online con i tuoi amici

Tra i tanti servizi inclusi nei piani di NordVPN, al momento la migliore VPN sul mercato, c'è anche Meshnet. Per spiegare il suo funzionamento, è sufficiente pensare a una rete locale (LAN): funziona infatti esattamente come quest'ultima, con in più la sicurezza offerta dal servizio VPN più veloce e affidabile al mondo.

In queste ore i piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con in più 3 mesi extra in regalo. La promo rientra nell'ambito dell'offerta di inizio anno di NordVPN e include anche la funzionalità Meshnet.

Perché usare Meshnet quando si gioca online

Con Meshnet ogni utente può creare LAN party con gli amici contando sulla sicurezza granitica di NordVPN. In questo modo ci si potrà muovere nell'universo del gioco in maniera privata e sicura.

Un ulteriore vantaggio di Meshnet è la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi. La funzionalità esclusiva di NordVPN consente infatti di connettere fino a 10 dispositivi personali e altri 50 device che appartengono agli altri utenti NordVPN, così da costruire un'unica rete sicura di 60 dispositivi.

In più si ha la certezza di giocare senza temere possibili attacchi DDoS, questo perché il proprio indirizzo IP viene nascosto agli estranei. Inoltre si potrà continuare a giocare senza interruzioni anche qualora sia in corso un attacco DDoS ai danni dei server ufficiali del gioco.

Ti ricordiamo che Meshnet è una funzionalità esclusiva di NordVPN. Oggi il servizio VPN migliore al mondo è in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

