Mercato PC: spedizioni in calo nel Q4 2022

Quello che il mercato PC si sta ritrovando ad attraversare non è un buon momento. Dopo un terzo trimestre in crollo in tutto il mondo, segue un Q4 ugualmente pessimo. La situazione si evince chiaramente dall’ultimo report pubblicato da IDC, in base al quale sono state spedite 67,2 miliioni di unità, ovvero il 28,1% in meno rispetto allo scorso anno.

Mercato PC: quarto trimestre pessimo

Andando più nello specifico, Lenovo è il leader del mercato nonostante sia stato registrato un calo delle spedizioni del 16,9% nel 2022 e ha una quota del 23%. A seguire c’è HP che ha spedito 55,3 milioni di computer durante l’anno e può contare su un market share del 18,9%.

Al terzo posto in classifica c’è Dell che detiene una quota di mercato che risulta essere dell'16,1%, mentre al quarto posto è presente Apple con 28,6 milioni di unità spedite nei 12 mesi ed uno share del 9,8%. A chiudere la top 5 c’è Asus, con una quota del 7% ed un calo annuo di 5,7 punti percentuali.

L’unico dato positivo è che il numero di PC spediti nel 2022 è rimasto superiore rispetto a quello registrato prima dell’inizio della pandemia da Covid-19, ovvero 292,3 milioni di unità.

IDC prevede comunque che i primi segnali della ripresa avranno inizio entro la fine del 2023, con dati nettamente migliori l’anno ancora successivo. Con ogni probabilità un grosso apporto giungerà dal segmento business, in quanto sarà necessario sostituire i computer che ancora eseguono vecchie versioni di Windows e che richiedono necessariamente un aggiornamento, mentre in merito al segmento consumer vi sono delle perplessità.