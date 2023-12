Mercato libero, gioca d'anticipo con NeN: prezzo bloccato per 12 mesi

Si chiude la porta del mercato tutelato, si apre il portone del mercato libero: dal 1° gennaio 2024 si volterà pagina e questo cambiamento avrà un impatto significativo su famiglie e microimprese, che si ritroveranno a dover fare una scelta più consapevole sul proprio fornitore.

Perché non giocare d'anticipo scegliendo NeN? Non solo prezzi competitivi e soprattutto bloccati per 12 mesi per contrastare i rincari, ma anche numerosi vantaggi che lo rendono trasparente e sostenibile - come lo sconto di benvenuto che ti permetterà di risparmiare ben 48 euro.

I vantaggi dell'attivare una fornitura NeN

NeN propone un approccio innovativo al pagamento delle bollette, vantaggioso per almeno due ragioni fondamentali:

Trasparenza e semplificazione: NeN adotta un linguaggio chiaro e semplice, traducendo il gergo del settore e combattendo la burocrazia per garantire un servizio all'altezza del secolo corrente. Questo impegno si traduce in una comunicazione chiara e trasparente, rendendo il rapporto con l'energia più accessibile Prezzo fisso per 12 mesi: le continue variazioni del costo dell'energia possono causare preoccupazioni costanti. NeN risolve questo problema offrendo un prezzo fisso per 12 mesi

Dal punto di vista ambientale, NeN garantisce un approvvigionamento di energia esclusivo da fonti rinnovabili, compensando anche le emissioni di CO2. Il cuore di NeN, tuttavia, sta nell'applicazione che offre un'esperienza interattiva: al suo interno potrai monitorare il consumo energetico mensile, controllare i dati nel tempo e creare un profilo energetico personalizzato.

Per i nuovi utenti che scelgono di attivare una fornitura NeN, c'è un incentivo irresistibile: 4 euro di sconto al mese per i primi 12 mesi. In totale, si tratta di un risparmio di 48 euro all'anno per ogni fornitura attivata. Calcola la tua rata NeN online e in autonomia, semplicemente caricando la tua bolletta o inserendo manualmente i dati richiesti.

