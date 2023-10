Meno password, meno pensieri: prova LastPass gratis per 30 giorni

Le password sono la chiave per accedere a innumerevoli account online. Tuttavia, ricordarle e gestirle tutte può essere un vero incubo. Fortunatamente, c'è una soluzione che renderà la tua vita digitale molto più semplice: LastPass, un gestore di password di prim'ordine, ti offre la possibilità di liberarti dai fastidi delle password e migliorare la sicurezza online. Provalo gratuitamente per 30 giorni, senza carta o impegno.

Prova gratuita di 30 giorni: nessuna carta necessaria

LastPass è progettato per semplificare la tua vita digitale. Salva le tue password in un archivio sicuro e fai in modo che vengano inserite automaticamente su ogni dispositivo che usi. Non c'è bisogno di ricordare le tue password o di scrivere lunghe liste: LastPass fa tutto il lavoro per te. Il generatore di password integrato, inoltre, ti consente di creare password sicure e complesse in pochi clic

La tua password principale e tutti i dati salvati nella tua cassaforte LastPass sono protetti da una crittografia d'avanguardia. Nemmeno LastPass può accedere a queste informazioni, poiché la crittografia e la decrittografia avvengono unicamente a livello di dispositivo. La sicurezza di LastPass è ulteriormente confermata dalle numerose certificazioni rilasciate da società terze, tra cui ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe.

Con l'aumento delle violazioni di sicurezza online, è essenziale proteggere i tuoi dati personali. LastPass ti avvisa immediatamente se le tue informazioni risultano compromesse, permettendoti di reagire tempestivamente per proteggere la tua identità online. LastPass offre anche una protezione totale degli endpoint, consentendoti di aggiungere un ulteriore fattore di autenticazione come un'impronta digitale o un codice monouso.

Per chi cerca funzionalità avanzate, LastPass Premium offre l'accesso da tutti i tuoi dispositivi al costo di soli 2,90 euro al mese con fatturazione annuale. In alternativa, inizia subito una prova gratuita di 30 giorni con LastPass. Non è richiesta nessuna carta di credito e non c'è alcun obbligo futuro. Prova LastPass oggi stesso e scopri quanto può semplificare la tua vita digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.