Meno di 7€ al mese con Very Mobile: 200GB, minuti ed sms illimitati per sempre

Hai presente il momento in cui il tuo smartphone ti avverte che hai consumato tutti i giga proprio quando stai sentendo la tua serie preferita? Con l’offerta Very 200 GB a 6,99 € al mese, risolvi tutto: hai 200 gigabyte al mese, chiamate e SMS illimitati, rete 5G inclusa per sempre … e prezzo bloccato.

Cosa include nel dettaglio la promo 200GB

Very Mobile non fa scherzi: se finisci i giga, ti blocca la navigazione (nessun costo extra). E se vuoi altro, basta cliccare: nessun rinnovo automatico, nessun abbonamento nascosto .

200 GB di traffico dati a 5G, per navigare, guardare video e restare connesso senza stress

Minuti e SMS illimitati , così puoi chiamare amici, genitori, zii e pure i nonni senza pensieri

SIM e spedizione gratis : senza sbattimenti, arriva a casa

Attivazione tra 4,99 € e 9,99 €, a seconda se scegli eSIM o SIM fisica

E se vai all’estero, tranquillo. L’offerta include circa 8-9 GB in roaming UE, minuti e SMS inclusi, senza costi nascosti. Bastano pochi passaggi per attivarla: scegli online o in negozio, inserisci SPID o fai video identificazione, e sei subito operativo. L’app Very ti permette di attivare o disattivare tutto con un tap. È una delle proposte più interessanti sul mercato per chi naviga tanto e non vuole stress né costi nascosti. Se sei uno studente, uno streamer seriale, un appassionato di TikTok o semplicemente non ti stacchi mai dal telefono, l’offerta Very 200 GB a 6,99 € al mese è praticamente fatta su misura per te. Se hai amici nostalgici con abbonamenti costosi, passa parola: tra rete potente, semplicità e prezzo fisso, Very potrebbe davvero sorprenderli. Se vuoi attivarla, vai su Very Mobile e scegli se passare da Iliad, CoopVoce, Fastweb o un altro operatore - o prendere un nuovo numero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.