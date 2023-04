Stupendi gli iPad e i Samsung Galaxy Tab di ultima generazione, vero? Sì, però quanto costano? Diciamo che si parte da almeno 500 euro (a voler essere ottimisti), e non tutti sono disposti a spendere questa cifra per poter mettere le mani su un tablet. La soluzione però c'è, è su Amazon ad un prezzo stracciato. A patto però di accettare qualche compromesso.

Il Meberry M7 da 10 pollici e con processore octa-core oggi costa solo 73,99€, spedizione inclusa. Sì, hai letto bene. Amazon praticamente lo regala. Ricorda però di spuntare manualmente il box del coupon, così da ottenere uno sconto immediato di 15 euro.

MEBERRY M7: una cifra irrisoria per un tablet davvero interessante

Esteticamente il MEBERRY M7 si presenta come un design gradevole. Il retro in alluminio è caratterizzato da alcune bande nere e dalla fotocamera posteriore, la parte frontale invece è dominata dal display HD IPS da 10,1 pollici. Le cornici sono abbastanza contenute e sono (quasi) simmetriche. Il risultato finale dunque non è per nulla male. Ricordiamoci che stiamo parlando di un dispositivo che, oggi, costa meno di 75 euro.

In quanto a prestazioni, il tablet M7 può contare su un processore MediaTek octa-core a 64-bit (fino a 1.6GHz), 4GB di RAM e 64GB di archiviazione che volendo puoi portare fino a 128GB. Il sistema operativo è Android 10.0 e mette a tua disposizione i principali servizi di Google, tra cui il Play Store, da cui scaricare tutte le applicazioni che vuoi.

Avendo una batteria da 8000mAh, quello di MEBERRY è un dispositivo che nell'arco della giornata può regalare soddisfazioni. Non è l'ideale per i videogiochi, sia chiaro, ma per un uso di base è più che sufficiente: streaming, videochiamate, social network, email e così via. A vedere il rapporto qualità-prezzo, è un tablet ideale anche per lo studio online (DAD).

All'interno della confezione trovi anche uno stylus, il cavo da USB-A a USB-C e un alimentatore da parete. Insomma, c'è tutto quello di cui hai bisogno per iniziare ad usarlo. Ricorda solo di applicare manualmente il coupon così da ottenere lo sconto immediato di 15€.

