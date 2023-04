Meno di 3€ per un Web Hosting completo: l'offerta di Hostinger

Se stai cercando uno tra i migliori servizi di hosting per il tuo sito web, Hostinger è la scelta giusta: si tratta di un provider che offre servizi hosting di alta qualità, affidabili e ricchi di strumenti e vantaggi a prezzi convenienti. Grazie alla promozione in corso, infatti, potrai risparmiare ben il 75% di sconto sul piano Web Hosting, il cui prezzo risulta così di soli 2,99 euro al mese con due mesi gratuiti inclusi. Un vero affare, ma affrettati perché la promozione sta per scadere.

Tutti i vantaggi di Hostinger

Uno dei vantaggi più grandi di Hostinger è il suo pannello di controllo intuitivo, che ti permette di pubblicare il tuo sito web in un clic. Inoltre, grazie alla cache LiteSpeed e all'ottimizzazione avanzata, i siti web ospitati su Hostinger sono veloci e affidabili. Se utilizzi WordPress, la gestione è ancora più facile grazie all'installazione automatica. E se hai problemi tecnici, non preoccuparti: un team di esperti è sempre a disposizione per aiutarti.

Hostinger è l'ideale anche se devi trasferire il tuo sito web da un hosting all'altro. Potrai, infatti, effettuare la migrazione completamente gratis utilizzando lo strumento di migrazione automatica. Potrai inoltre contare sul supporto degli agenti Hostinger, che ti guideranno in ogni fase del percorso. Il tuo sito web sarà trasferito e pronto a tornare online entro sole 24 ore.

Web Hosting di Hostinger è la soluzione perfetta per siti web all-in-one. Potrai, infatti, gestire fino a cento siti web, registrare gratuitamente un nome di dominio personale e impostare un indirizzo e-mail aziendale professionale, oltre che ottimizzare il tuo flusso di lavoro e avviare rapidamente il tuo progetto con il costruttore di siti web integrato. Avrai anche a disposizione ben 100 GB di memoria SSD, SSL gratuito e backup settimanali gratuiti, per proteggere il tuo sito web da qualunque rischio.

Non perdere la promozione: Hostinger è in offerta al prezzo scontatissimo di soli 2,99 euro al mese anziché 11,99 euro. Praticamente un risparmio del 75%, con due mesi completamente gratis inclusi. Lo sconto è valido se scegli di sottoscrivere un abbonamento biennale: una volta passati i 48 mesi, il piano si rinnova a 5,99 euro al mese. Un prezzo comunque di tutto rispetto, considerando le funzionalità e i servizi proposti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.