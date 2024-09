Meno di 2 euro al mese per una VPN: c'è l'offerta flash di PrivadoVPN

Attivare una VPN illimitata con un prezzo inferiore ai 2 euro al mese e un servizio di qualità è possibile: scegliendo PrivadoVPN, infatti, è ora possibile attivare una delle migliori VPN sul mercato con la possibilità di ridurre il prezzo fino a 1,48 euro al mese.

L'offerta è legata all'attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis, per un totale di 27 mesi di abbonamento. La promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare l'offerta basta premere sul link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN.

Perché scegliere PrivadoVPN come nuova VPN da meno di 2 euro

Ci sono vari motivi per cui PrivadoVPN è la scelta giusta per attivare una nuova VPN. Il servizio in questione garantisce una connessione senza limiti di banda e di traffico dati, con l'aggiunta della protezione della crittografia del traffico dati. C'è poi una politica "zero log" che si traduce nell'assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell'attività online dell'utente.

Gli utenti che scelgono PrivadoVPN hanno la possibilità di sfruttare una rete di server distribuita in decine di Paesi. In questo modo, cambiare IP e passare a un IP di un altro Paese diventa facile ed è possibile evitare censure e blocchi geografici all'accesso a un sito web o a una piattaforma di streaming.

PrivadoVPN offre anche il pieno supporto allo streaming, il sistema per il blocco degli annunci pubblicitari e per la prevenzione delle minacce. Gli utenti hanno la possibilità di accedere alla VPN da 10 dispositivi differenti, anche in contemporanea e senza limitazioni del servizio.

Con l'offerta in corso, PrivadoVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 1,48 euro al mese. L'abbonamento è legato all'attivazione del piano biennale con 3 mesi gratis. Per accedere all'offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. Per i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

