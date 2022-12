Meno di 10 euro per questo caricabatterie con doppia porta da 30W compatibile con iPhone

La perfezione non esiste. Lo sanno anche i possessori di iPhone, che pur avendo tra le mani un telefono super spesso e volentieri si lamentano dell'autonomia risicata, soprattutto quando passano molte ore fuori casa. Le criticità maggiori si registrano in vacanza, quando già intorno a metà pomeriggio si ha bisogno di una ricarica, ancora meglio se rapida.

Cambiare telefono non è la soluzione, nemmeno acquistare a un prezzo spropositato i caricabatterie rapidi ufficiali di Apple. Molto meglio invece questo caricabatterie rapido con doppia porta da 30W in offerta su Amazon a meno di 10 euro, grazie al coupon omaggio che ti consente di ottenere uno sconto del 15% al momento del pagamento.

Caricabatterie rapido compatibile con iPhone con doppia porta da 30W

Tutte e due le porte di ricarica rapida sono compatibili con gli iPhone di nuova generazione e gli smartphone Android, così puoi ricaricare in contemporanea il tuo iPhone e il telefono Android del tuo partner, ma anche videocamere, auricolari Bluetooth, altoparlanti, ecc. Per farti capire quanto possa essere più veloce la ricarica rispetto a un normale caricabatterie, puoi ricaricare da 0 al 50% il tuo iPhone 13 Pro Max in appena mezz'ora, quasi 3 volte più veloce rispetto a un caricabatterie da 5W.

Un altro punto di forza è rappresentato dalle dimensioni compatte, che lo rendono ideale per essere trasportato al lavoro o in viaggio all'interno di una borsa o di un semplice zaino. E a proposito di viaggio, vanta la compatibilità AC 100-240V, perfetto quindi anche per viaggi all'estero.

Approfitta ora del coupon Amazon che ti dà diritto a uno sconto del 15% per pagare questo ottimo caricabatterie da 30W a soli 9 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.