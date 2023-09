Memoria SSD SAMSUNG per velocità e spazio, un'OFFERTA OTTIMA

Avere spazio di archiviazione all'interno del PC è essenziale, soprattutto perché lo studio e il lavoro richiedono sempre programmi e file in quantità. Il tuo PC portatile o fisso deve quindi dare il massimo in spazio, ma anche in prestazioni, con velocità di caricamento immediate. Oggi hai una grande occasione per effettuare un grande upgrade di spazio e velocità del PC a un prezzo più basso, grazie a Samsung e al suo SSD. in offerta!

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in offerta il Samsung 870 EVO SSD da 500GB a solo 42,90€, con uno sconto del 28% sul totale e un risparmio ottimo per te di ben 17€ sul prezzo originale.

Velocità e spazio senza strazio!

Questa memoria SSD ha una capacità di 500GB, e potrà essere collegata all'interno del tuo PC fisso o portatile tramite interfaccia SATA. Avere un prodotto del genere dalla tua, ti garantirà una velocità di livello professionale, con avvio di PC e applicazioni rapidissimi.

Si tratta di una memoria compatibile con gran parte dei sistemi host e applicazioni, e questo Samsung 870 EVO SSD da 500GB è inoltre incredibilmente affidabile, capace anche di elaborare video in 4K e 8K. Un'offerta unica che non puoi rifiutare!

