Memoria SSD interna di Corsair ora disponibile CON SCONTO

Se stai cercando una memoria SSD velocissima e spaziosissima per passare al livello successivo col tuo PC, magari risparmiando anche qualcosa, il tuo momento potrebbe essere arrivato. Mettiamoci poi che in questo caso parliamo di un'offerta su un prodotto Corsair, avrai dalla tua qualità e risparmio in una volta sola!

Infatti da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon la memoria interna Corsair SSD Force MP600GS M.2 da 2TB a soli 131,91€, con uno sconto del 10% ulteriore sul prezzo più basso visto di recente, che già era stato tagliato!

Velocità, spazio, risparmio

Questa memoria SSD è un gioiellino estremamente potente, capace di arrivare a ben 4800 Megabyte al secondo di velocità. Per questo ottenerla e montarla ti garantirà una velocità assurda sia per avviare il PC, sia per avviare le varie applicazioni, o i caricamenti dei videogiochi, e tutto ciò che richiede immediatezza.

La memoria interna Corsair SSD Force MP600GS è una PCIe NVME 2280, quindi non SATA, di conseguenza dovrai assolutamente controllare la compatibilità col tuo macchinario prima di procedere all'acquisto. Ad un prezzo così, un prodotto simile è da non lasciarsi sfuggire.

