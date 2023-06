Memoria SSD da viaggio o sportiva? Sandisk Extreme è la risposta per te

Che tu sia un amante delle belle giornate, del lavoro, o anche delle attività sportive più movimentate, è normale tu voglia avere sempre con te un determinato tipo di musica per arricchire la tua esperienza, o magari un catalogo di foto a portata di mano, o tanto altro ancora: l'occasione per te è arrivata! Perché su Amazon è comparsa un'offerta sensazionale per la memoria SSD Extreme Sandisk da 500GB, adatta a tutte queste attività e resistente alle intemperie!

Infatti da oggi su Amazon puoi acquistare in offerta la memoria SSD portatile SanDisk 500GB Extreme a soli 84,99€, con uno sconto del 45% sul totale, che equivale a risparmiare un gruzzoletto di circa 70,00€.

SSD Portatile SanDisk Extreme, per tutte le occasioni!

Si tratta di una SSD performante che ha una velocità di lettura di 1050 MB/s e una velocità di scrittura pari a 1000 MB/s. Inoltre si tratta di un prodotto anche molto resistente, che può far fronte anche a cadute da 2 metri di altezza, con in aggiunta un indice di protezione IP55 contro acqua e polvere.

Se vuoi viaggiare o andare in giro con al tuo fianco la memoria SSD NVMe portatile SanDisk 500GB Extreme, puoi farlo in tutta sicurezza usando il pratico gancio per moschettone, fissandola al passante della cintura o allo zaino, senza correre alcun tipo di pericolo. Inoltre le sue dimensioni ridotte, la rendono facilmente trasportabile, un must per chi vive l'avventura!

