Memoria dello smartphone esaurita: i piani a vita di pCloud sono in offerta

La fine di settembre ha riservato ad alcuni una spiacevole sorpresa: la memoria interna dello smartphone è esaurita. Ciò significa non poter scaricare le applicazioni, non poter scattare nuove foto, non poter girare nuovi video. Di fatto, il proprio telefono in una situazione del genere diventa inutilizzabile.

Un rimedio efficace, che non prevede la solita cancellazione di foto e video presenti nella galleria fotografica, è ottenere uno spazio cloud, meglio se a vita così da non dover sostenere un altro abbonamento, dove conservare i propri scatti. A questo proposito segnaliamo la nuova offerta di pCloud, i cui piani a vita sono disponibili a partire da 219 euro.

pCloud è un’azienda di cloud storage con base in Svizzera, che può vantare un’utenza di oltre 24 milioni di persone. Alla base del suo successo vi è, anche, la posizione geografica, dal momento che deve rispondere a una delle leggi più severe al mondo sul trattamento dei dati personali degli utenti.

Sul fronte della sicurezza, poi, è presente la crittografia a 256 bit, uno dei livelli più alti che garantisce un’assoluta tranquillità agli utenti quando devono trasferire i propri file all’interno dello spazio cloud. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può sempre fare affidamento sui 14 giorni di garanzia.

I prezzi dei piani a vita scontati di pCloud sono i seguenti:

219 euro per uno spazio cloud da 500 GB (piano Premium)

499 euro per uno spazio cloud da 2 TB (piano Premium Plus)

499 euro per uno spazio cloud da 10 TB (piano Ultra)

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