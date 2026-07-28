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Memoria piena del telefono addio con i piani a vita di pCloud (-50%)

Nell'ambito della promozione estiva i piani a vita del servizio di cloud storage con base in Svizzera godono di uno sconto del 50%.
Memoria piena del telefono addio con i piani a vita di pCloud (-50%)
Nell'ambito della promozione estiva i piani a vita del servizio di cloud storage con base in Svizzera godono di uno sconto del 50%.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 lug 2026
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Può essere frustante essere in vacanza e non riuscire a scattare una foto o riprendere un video per colpa della memoria del telefono occupata. La soluzione però è a portata di mano: infatti, risolvere una volta per tutte il problema è sufficiente affidarsi a un servizio di cloud storage, che mette a disposizione un quantitativo di spazio più che sufficiente per coprire le esigenze di tutti.

A tal proposito segnaliamo l’offerta estiva di pCloud, azienda di cloud storage con base in Svizzera punto di riferimento in Europa, che propone i piani a vita con il 50% di sconto. Con un servizio di questo tipo è possibile liberare spazio dal proprio dispositivo, eseguire il backup dei file, accedere a foto e video in qualsiasi momento e proteggere i propri dati per sempre.

Pagina offerta pCloud

pcloud offerta

Uno dei fiori all’occhiello di pCloud è il rispetto della legge svizzera sulla tutela dei dati personali degli utenti, una delle più severe al mondo. Ciò garantisce una protezione dei propri ricordi di gran lunga superiore (e trasparente) rispetto a tanti altri servizi cloud più blasonati che hanno la loro sede negli Stati Uniti, i quali spesso e volentieri non considerano nemmeno di offrire piani a vita ai loro utenti.

Di seguito i prezzi scontati dei piani a vita del servizio cloud svizzero:

  • Premium 500 GB a vita: 149 euro una tantum contro i 299 euro richiesti di listino (un unico pagamento valido per sempre)
  • Premium Plus 2 TB a vita: 299 euro una tantum contro i 599 euro richiesti di listino (un unico pagamento valido per sempre)
  • Pro 5 TB a vita: 549 euro una tantum contro i 1.095 euro richiesti di listino (un unico pagamento valido per sempre)

L’offerta in corso sul sito ufficiale di pCloud termina il prossimo 8 agosto. Ogni piano a vita offre la garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta pCloud

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