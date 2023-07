Memoria MicroSD Samsung: il miglior marchio al miglior prezzo!

Se stai cercando una memoria microSD per il tuo smartphone o il tuo apparecchio, e oltre a una buona dose di spazio hai bisogno di performance da primato, Samsung ha quello che fa per te, e ora lo propone anche in offerta!

Stiamo parlando di un'offerta Amazon, che ti permetterà di aggiudicarti la microSD Samsung Pro Plus da 128GB a soli 23,32€, un vero affare soprattutto se calcoliamo anche il grande marchio alle sue spalle.

Una MicroSD per le migliori prestazioni!

Prestazioni elevatissime per questo pezzo, che ha velocità di scrittura accelerate e prestazioni affidabili per scattare foto e registrare video in 4K (necessita comunque di un dispositivo compatibile per questa specifica feature).

La velocità di lettura della Samsung MicroSD PRO Plus invece è incredibile, U3, fino a 180 MB/s, e una velocità di scrittura fino a 130 MB/s. Oltre allo spazio e alle prestazioni, Samsung si è occupata anche della sicurezza, dato che questo gioiellino ha protezione da acqua, alte temperature, raggi x, campi magnetici, cadute e usura. Un'offerta da non lasciarti sfuggire!

