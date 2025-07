Memoria del telefono piena in vacanza? Risolvi con uno spazio cloud privato e sicuro

Prima di partire in vacanza si controllano tante cose, alcune però possono sfuggire anche alle persone più attente. Una delle dimenticanze più frequenti è il controllo preventivo dello spazio del telefono ancora disponibile. Questo porta a conseguenze più o meno spiacevoli, tra cui l'impossibilità di scattare foto e riprendere nuovi video per via della memoria piena.

In casi come questi, la soluzione non è tanto eliminare una o due immagini, quanto affidarsi a un servizio di cloud storage in grado di aumentare lo spazio a disposizione in maniera istantanea, con un occhio di riguardo alla privacy dei propri file. A tal proposito, uno dei servizi di cloud storage migliori in assoluto è Internxt, capace di garantire fino a 5TB di archiviazione crittografata a conoscenza zero.

Per l'occasione, tutti i piani di Internet sono in sconto dell'80%, con prezzi a partire da 2 euro al mese. Volendo è possibile scegliere anche i piani a vita, che prevedono un unico acquisto senza alcun tipo di abbonamento mensile o annuale. Se la scelta ricade su quest'ultimi, i prezzi partono da 180 euro per sempre per uno spazio di archiviazione pari a 1TB.

La soluzione di cloud storage Internxt si differenzia dai servizi più famosi per offrire una privacy completa dei file che si conservano nello spazio di archiviazione. Il suo fiore all'occhiello è la crittografia a conoscenza zero, attraverso cui soltanto i titolari del servizio hanno accesso ai loro dati.

Un altro punto di forza è la natura open source e trasparente del progetto, la cui sede si trova a Valencia, in Spagna. Il codice di Internxt è infatti disponibile pubblicamente su GitHub, dopo può essere esaminato e verificato da tutti. Sempre in riferimento a ciò, l'azienda spagnola conferma di essere conforme al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione europea) al 100%.

