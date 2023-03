Memoria Corsair Vengeance DDR4 da 3200 Mhz in offerta ad un prezzo incredibile su Amazon

Il kit di memoria RAM DDR4 di Corsair è stato oggetto di molte discussioni tra gli appassionati di tecnologia, in particolare tra coloro che hanno un budget limitato. Questo articolo esplorerà le prestazioni, il valore e le considerazioni importanti da tenere a mente prima di acquistare il kit. Acquistalo su Amazon a soli 114,68€ invece di 147,49€.

Per quanto riguarda le prestazioni, il kit offre una velocità di trasferimento dati di 3200 MT/s, ma ci sono alcune limitazioni da considerare. Per utilizzare il kit con una scheda madre LGA 2011-v3, è necessario supportare un moltiplicatore di memoria 12x, con il rapporto tra controller di memoria e core della CPU impostato su 4:3 (1,33x) e la frequenza BCLK a 100 MHz. Ciò significa che alcune schede madri potrebbero non essere compatibili con il kit di memoria quad-canale.

Inoltre, il kit CMK16GX4M4B3200C16 di Corsair non è esattamente un prodotto ad alta velocità, ma è ancora un'opzione valida per coloro che desiderano passare da DDR3 a DDR4. La DDR4-3200 Vengeance di Corsair costa circa un terzo in meno rispetto al modello DDR3-3200.

Tuttavia, ci sono alcuni vantaggi del kit; ad esempio, il kit include due ventole di raffreddamento Vengeance Airflow. Queste ventole potrebbero essere utili per coloro che desiderano effettuare un overclock personalizzato o per il futuro supporto di moduli aggiuntivi. Tuttavia, le ventole potrebbero essere inutili per i costruttori che utilizzano progetti privi di ventola sopra la CPU.

In definitiva, il kit di memoria offre buone prestazioni a un prezzo ragionevole, ma potrebbe non essere adatto a tutti i costruttori. La scelta di acquistare questo kit dipenderà dalle esigenze individuali del costruttore e dalla compatibilità con la propria scheda madre. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.