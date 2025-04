Meilisearch: motore di ricerca open source basato sulla AI

Meilisearch è un motore di ricerca open source pensato per fornire agli sviluppatori uno strumento con cui offrire UX rapide, precise e facili da integrare in applicazioni web e mobile. Questo strumento rappresenta una soluzione ideale per chi ha l'esigenza di coniugare semplicità d'uso e prestazioni elevate. Tra le peculiarità del progetto spicca in particolare la sua capacità di integrare una ricerca ibrida che unisce intelligenza artificiale e ricerca testuale tradizionale. In questo modo viene migliorata notevolmente la rilevanza dei risultati ottenuti dagli utenti che formulano le query.

Caratteristiche di Meilisearch

Uno degli aspetti più apprezzabili di questo motore di ricerca è la rapidità con cui Meilisearch è in grado di restituire i risultati, con tempi che sono spesso inferiori ai 50 millisecondi. Diventa così più facile implementare funzionalità dinamiche come per esempio la ricerca istantanea durante la digitazione. La piattaforma può inoltre correggere automaticamente eventuali errori di battitura in modo da ridurre ulteriormente la complessità durante le sessioni d'utilizzo.

Meilisearch è altamente personalizzabile e offre il supporto multilingua, anche per lingue con caratteri non latini come il cinese, il giapponese e l'ebraico. Permette inoltre la ricerca su base geografica e l'utilizzo avanzato di filtri per offrire un maggior controllo sugli output prodotti.

Dal punto di vista della sicurezza Meilisearch supporta una gestione granulare degli accessi grazie all'utilizzo di chiavi API. Sono poi supportati gli ambienti multi-tenant che consentono di personalizzare i risultati di ricerca in base ad utenti differenti all'interno della stessa applicazione.

Compatibilità con linguaggi e framework

Il motore offre ampio supporto agli sviluppatori tramite SDK ufficiali per diversi linguaggi di programmazione, sviluppo e framework inclusi JavaScript, Python, Ruby, Swift e Rust. Viene così facilitata l'integrazione nei progetti esistenti. È inoltre compatibile con librerie e servizi come InstantSearch.js , Strapi e Gatsby.

Con la versione più recente, Meilisearch ha stabilizzato ulteriormente la ricerca basata sull'intelligenza artificiale e introdotto la possibilità di effettuare sessioni di aggiornamento semplificate. Distribuito sotto licenza MIT, può essere utilizzato sia per progetti open source che commerciali. Tutti i dati raccolti dal servizio vengono anonimizzati.