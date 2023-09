MEGA SCONTO di Amazon sull'aspirapolvere senza fili DEFINITIVA

Fare le pulizie in casa è un'attività che, diciamolo chiaramente, non piace a nessuno e soprattutto non piace a nessuno se a supportarci in questo caso non ci sono i dispositivi adatti. Uno di questi è sicuramente un'aspirapolvere senza fili che può essere molto molto utile per arrivare negli angoli più remoti della casa e per aspirare via polvere, peli dei nostri amati animali domestici, briciole e così via. Ci pensa Amazon, però, a venirci incontro e lo fa con uno sconto che ha davvero dell'incredibile. Un'offerta che prevede un 83% di sconto (sì, avete letto bene) sull'aspirapolvere senza fili per un prezzo finale di 99,99€ a fronte dei (preparatevi) 599,99€ del prezzo di listino! Imperdibile occasione!

Uno sconto da capogiro: 83% sull'aspirapolvere senza fili!

Si tratta, come abbiamo detto poc'anzi di uno sconto davvero eccezionale. In particolar modo questa aspirapolvere senza fili è dotato di un potente motore da 175 W, che fornisce un'aspirazione potente e impressionante. Può essere commutato in due modalità: modalità massima (20 KPa per 25 minuti) e modalità standard (15 KPa per 40 minuti). Quindi può facilmente catturare peli di animali domestici, polvere, detriti, briciole, cibo per animali domestici e altri pasticci con facilità.

Batteria ricaricabile a 6 celle da 2200 mAh, che offre fino a 40 minuti di autonomia ininterrotta in modalità minima e 25 minuti di autonomia in modalità standard. Può catturare il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche ed è leggerissima, adatta, dunque, a qualsiasi tipologia di pulizia in totale comodità senza andare ad effettuare sforzi eccessivi per sollevarla. Si tratta di un prodotto di assoluto interesse e, soprattutto, proposto a questi prezzi risulta essere un'opportunità davvero imperdibile!

L'aspirapolvere senza fili proposto in sconto da Amazon, dunque, vi verrà a costare 99,99€ invece che 599,99€ del prezzo di listino grazie all'incredibile sconto dell'83%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.