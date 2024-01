Mega sconto del 44% sul Mouse Logitech piccolo e compatto: 9,99€ su Amazon

Logitech è un'azienda svizzera molto rinomata nell'ambito della produzione di accessori e feature per i PC. Oggi, su Amazon, è presente un mega sconto del 44% sul Mouse Logitech che viene messo in vendita a 9,99€.

Il mouse Logitech a 9,99€ è un grande affare su Amazon

Il mouse wireless Logitech rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un dispositivo compatto, affidabile e versatile. Con un design sagomato, questo mouse ambidestro offre comfort e praticità, adattandosi sia alle mani destra che sinistra e garantendo una comodità superiore rispetto a un touchpad.

Dotato di una rotella di scorrimento linea per linea, il mouse USB Logitech offre una navigazione precisa e fluida. La sua durabilità e affidabilità sono garantite dalla presenza di una batteria AA, che assicura fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività.

La compatibilità universale del mouse Logitech significa che funziona con PC Windows, Mac e laptop, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di computer presente o futuro. La configurazione è semplice grazie alla tecnologia Plug and Play, collegando il piccolo ricevitore USB nano che garantisce una connessione forte e affidabile fino a 10 metri di distanza.

Con dimensioni compatte e un controllo fluido del cursore, questo mouse wireless è perfetto per mani piccole e medie, uffici con spazi ristretti o scrivanie ingombranti. Inoltre, se desideri ulteriori funzionalità, puoi considerare il passaggio al Logitech M235 Mouse Wireless, che offre un'impugnatura in gomma morbida, un ricevitore USB per connettere più periferiche e un indicatore luminoso dello stato della batteria.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 44% sul mouse Logitech per un costo finale d'acquisto di soli 9,99€.

