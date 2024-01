MEGA SCONTO DEL 40% sul Motorola Edge 30 Neo: OFFERTA SHOCK su eBay

Il Motorola Edge 30 neo è un telefono progettato con uno stile sottile, leggero ed elegante, offrendo un'esperienza di utilizzo all'avanguardia. Le sue dimensioni compatte non compromettono l'intrattenimento, poiché presenta uno schermo OLED da 6,28" con una precisione cromatica cinematografica, neri più scuri e colori più ricchi.

Dotato di potenti altoparlanti stereo, offre un audio coinvolgente con bassi ottimizzati e parti vocali nitide. La frequenza di refresh a 120 Hz assicura un'esperienza di visualizzazione fluida durante streaming, giochi e scorrimento.

Le fotocamere, tra cui la principale da 64 MP con OIS, un'ultragrandangolare e macro da 13 MP, e una selfie da 32 MP, garantiscono massima qualità di ripresa in qualsiasi condizione di luce. Funzionalità come l'eliminazione dell'effetto mosso, prospettive simultanee e la cattura di foto luminose anche di notte migliorano ulteriormente la creatività fotografica.

Il telefono integra una batteria da 4020 mAh con ricarica TurboPower a 68 W, offrendo tutta l'energia necessaria in soli dieci minuti. Supporta la ricarica wireless, eliminando l'ingombro di cavi, e offre la funzione Ready For, consentendo connessioni a schermi più grandi. Inoltre, il telefono presenta un design idrorepellente e un sensore per l'impronta digitale per uno sblocco sicuro.

Su eBay, oggi, è possibile acquistare l'Edge 30 Neo, lo smartphone Motorola, al 40% di sconto per un costo finale d'acquisto di 215,99€. Non lasciartelo scappare!