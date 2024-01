Mega risparmio sulla friggitrice ad aria Moulinex su Amazon (-33%)

Moulinex è un'azienda che si occupa principalmente di realizzare degli elettrodomestici e oggi, su Amazon, ad essere in sconto del 33% è proprio un dispositivo targato Moulinex: si tratta di una friggitrice ad aria che viene venduta a 79,99€.

Cibi sani e buoni con la friggitrice ad aria Moulinex al 33% di sconto

Easy Fry Max, la friggitrice ad aria innovativa, ti consente di preparare pietanze deliziose in modo sano e veloce, richiedendo poco o nessun olio aggiunto. Con una capienza ampia di 5 litri, Easy Fry Max è progettata per soddisfare le esigenze delle famiglie più numerose, ideale per cene in famiglia o occasioni speciali con ospiti, garantendo la massima convenienza. Scopri la versatilità in cucina grazie ai 10 programmi di cottura preimpostati. Dalle classiche patatine fritte al succulento pollo, dalla carne saporita al pesce fresco, fino a dolci, pizza, nuggets, verdure, gamberetti e bacon, Easy Fry Max ti offre risultati perfetti con facilità.

L'utilizzo semplice ed intuitivo è reso possibile da uno schermo digitale con pulsanti e impostazioni di facile utilizzo, che ti guida nella preparazione di pasti sempre perfetti. Il cestello per frittura ad aria, antiaderente e lavabile in lavastoviglie, facilita la pulizia senza sforzo, garantendo una cucina senza stress. Sperimenta la comodità e la versatilità di questa friggitrice ad aria, trasformando la tua cucina in uno spazio di creatività culinaria senza compromettere il benessere.

Oggi, su Amazon, è presente uno sconto maxi del 33% sulla friggitrice ad aria targata Moulinex che viene venduta al costo finale d'acquisto di 79,99€. Approfittane subito!

