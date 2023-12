MEGA PROMOZIONE sull'SSD portatile Samsung da 1TB (-48%!)

L'SSD portatile T7 Shield rappresenta la quintessenza della velocità e della robustezza in un design compatto. Con una certificazione IP65, questo dispositivo offre una protezione aggiuntiva contro l'ingresso di acqua e polvere, garantendo che i tuoi dati siano al sicuro in varie condizioni ambientali.

La velocità di questo SSD è sorprendente, raggiungendo fino a 9,5 volte la velocità dei dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2. Le velocità di lettura e scrittura raggiungono rispettivamente 1.050 MB/s e 1.000 MB/s, assicurando un trasferimento rapido e fluido dei dati.

La robusta scocca in gomma resistente agli urti conferisce all'SSD portatile T7 Shield una straordinaria resistenza agli urti, consentendo di sopravvivere a cadute da un'altezza fino a tre metri. Questa caratteristica lo rende un compagno affidabile durante gli spostamenti, offrendo tranquillità in caso di incidenti accidentali.

Per la massima flessibilità, il T7 Shield include due cavi USB, da Tipo C a C e da Tipo C ad A. Questa varietà di connessioni consente di collegare l'SSD a una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console. Con una generosa capacità di archiviazione di 1 TB, l'SSD portatile T7 Shield offre ampio spazio per archiviare dati, file multimediali e altro ancora.

