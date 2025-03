Mega Offerta di Primavera: HUAWEI Watch GT 5 scontantissimo al -35%

La Festa delle Offerte di Primavera è qui con una valanga di promozioni speciali! Tra tutti gli articoli in sottocosto non farti scappare il HUAWEI Watch GT 5, oggi disponibile su Amazon a soli 149 euro con uno sconto bomba del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all'altro!

HUAWEI Watch GT 5: funzionalità e specifiche tecniche

Il HUAWEI Watch GT 5 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia in grado di supportarti in qualsiasi attività quotidiana.

In primis, permette di tenere sotto controllo la tua salute 24 ore su 24 in quanto è in grado di monitorare sei sistemi principali, tra cui i sistemi respiratorio, nervoso e motorio, così da avere sempre informazioni precise sulle tue condizioni fisiche.

Allo stesso tempo, questo modello è un ottimo compagno di allenamento grazie alle sue numerose modalità sportive che ti supportano nelle attività sia al chiuso che all'aria aperta. In particolare, è perfetto per gli appassionati di running che potranno sfruttare una navigazione fluida al polso, una serie di percorsi basati su mappe e l'analisi della forma di corsa.

Non è da meno il suo design versatile e super comodo: ha uno spessore di soli 9,5 mm, un peso di 35 g ed è realizzato con rivestimenti ultra-resistenti sul corpo e sullo schermo, oltre ad una finitura impermeabile in nano-film uniforme su tutta la superficie.

