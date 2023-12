MEGA OFFERTA Amazon su Elden Ring: il capolavoro FromSoftware al 44% di sconto

Elden Ring, titolo targato FromSoftware è stato il game of the year dello scorso anno, ricevendo pareri eccelsi sia dalla critica che dal pubblico; la versione PS5 oggi è in mega sconto su Amazon: 44% e prezzo finale di 38,99€.

Alzati Senzaluce e acquista Elden Ring a soli 38,99€

Svela un mondo ricco di misteri e potere attraverso l'Anello Ancestrale. Ogni avversario che incontrerai sarà dotato di una storia unica e di una personalità affascinante, rendendo ogni incontro un'esperienza coinvolgente. Il gioco offre un'esperienza di esplorazione senza precedenti, consentendoti di muoverti senza soluzione di continuità attraverso distese immense e dedali sotterranei angusti.

Che tu stia attraversando scenari mozzafiato a piedi o in sella al tuo destriero, l'ambiente di gioco si presenta come un affascinante e pericoloso mondo da scoprire. In Elden Ring hai la possibilità di creare il tuo eroe da zero, definendo il suo stile di combattimento attraverso un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità che possono essere conquistate nel mondo di gioco.

Questa libertà di personalizzazione consente ai giocatori di plasmare il proprio personaggio in base al loro stile preferito di gioco. Le opzioni di approccio all'esplorazione e al combattimento sono virtualmente infinite. Puoi attaccare a testa bassa, eliminare i nemici di soppiatto o chiedere aiuto ai tuoi alleati.

Questa flessibilità offre una massima libertà per affrontare il gioco a modo tuo, rendendo ogni partita unica e avvincente. Immergiti in un mondo epico, affronta avversari con storie intriganti e decifra i segreti del potente Anello Ancestrale mentre esplori scenari mozzafiato e combatti in uno stile unico che riflette le tue scelte e preferenze personali.

Oggi, su Amazon, la versione PS5 di Elden Ring è soggetta ad un maxi sconto del 44% per un costo finale di 38,99€.

