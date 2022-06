MEGA: la crittografia non proteggeva gli utenti

MEGA, il celebre servizio di cloud storage e file hosting con sede in Nuova Zelanda originariamente lanciato da Kim Dotcom, è vulnerabile… e pure parecchio! I bassi costi di fruizione della piattaforma sarebbero infatti motivati da una sicurezza precaria, diversamente da quanto invece sponsorizzato sin dal principio.

MEGA: gravi falle mettono a repentaglio la crittografia

Andando più in dettaglio, MEGA soffrirebbe di alcune gravi vulnerabilità capaci da sempre di mettere in pericolo un'enorme quantità di utenti e di informazioni. Stando ai dati forniti, sarebbero più di 250 milioni gli iscritti al servizio in tutto il mondo, con 10 milioni di utenti attivi su base quotidiana e con oltre 1000 PB di materiale archiviati sui server del gruppo.

MEGA sarebbe attaccabile in almeno cinque modi diversi, ognuno estremamente pericoloso per le informazioni e per la sicurezza degli utenti. A segnalare la cosa è stato un sito creato ad hoc, a cui è seguita la risposta da parte del gruppo che ha affermato di aver rimediato alla situazione e che nel frattempo non è stato registrato alcun accesso non autorizzato ai file. Le falle avrebbero permesso sia a MEGA che ad utenti terzi di aggirare ogni forma di crittografia per mettere indebitamente mano ai contenuti.

Considerando l’accaduto, coloro che necessitano di assicurarsi la massima sicurezza per i dati archiviati, farebbero bene a preferire servizi cloud di natura commerciale con costi meno contenuti, ma non per questo poco convenienti, come nel caso di pCloud che propone piani individuali, family e business con al seguito un sistema di crittografia altamente affidabile.

