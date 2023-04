Se cerchi un laptop leggero, dal design moderno, con prestazioni ideali per un uso quotidiano di base e - soprattutto - ad un prezzo accessibile, sei nel posto giusto. Il Medion E4251 con Intel Celeron N4020 è infatti in super promo su Amazon: con lo sconto del 44% risparmi 151€ e completi quindi l'affare a soli 189€.

Meno di 200€ per un notebook è già pazzesco di suo, ma le buone notizie non finiscono qui. I costi di spedizione sono infatti completamente azzerati se ti abboni a Prime e, inoltre, puoi pagare anche in 5 comode rate mensili da 37,80€. Senza interessi, ovviamente.

Medion E4251: un laptop affidabile che oggi costa meno di 200€

L'E4251 di Medion è un laptop per tutti i giorni e pensato per chi punta a svolgere attività di base, come navigare in rete, guardare contenuti in streaming, consultare le email, lavorare a documenti con Office e così via.

Non è una macchina ad alte prestazioni, dunque non deve essere preso in considerazione da chi utilizza software come AutoCAD, Photoshop e Premiere. E, ovviamente, non va d'accordo con il gaming. Per quello bisogna puntare su ben altro.

Nonostante una scheda tecnica che non faccia gridare al miracolo, quello di Medion è un notebook affidabile, efficiente e con una discreta qualità costruttiva. Esteticamente si presenta bene, con un look moderno e minimale (sembra un MacBook Air di qualche generazione fa). Il trackpad è di dimensioni normali, la tastiera include anche i tasti funzione.

Lo schermo è un Full HD (1920 x 1080 pixel) da 14 pollici, il processore è un Intel Celeron N4020 dual-core che si spinge fino a 2.80GHz. La RAM è da 4GB, quanto basta per una esperienza fluida, l'archiviazione invece è da 128GB su SSD.

Infine, una volta acceso potrai installare subito l'aggiornamento a Windows 11. E ti assicuro che non è cosa da poco.

